Noticia Relacionada Vacunación a menores debe analizarse ante regreso a clases: obispo de Orizaba

"Hasta ahora en los tres circuitos judiciales que integran el estado de Veracruz no tenemos precedente, es decir, no tenemos formalmente sentencias amparadoras, porque también un juicio de amparo tiene sus trámites, sus etapas y hay que cumplir con las formalidades del procedimiento, así que no hemos obtenido sentencia todavía, pero estamos a la espera de que se den", indicó.

Aclaró que confía en que prosperen los casos de los menores porque son personas vulnerables.

"Yo creo que pudiera ser en la segunda quincena de septiembre cuando se obtenga el amparo para estos menores vulnerables, sin violar el derecho de igualdad que tenemos todos los mexicanos. Una vez que tengamos el primer precedente en el séptimo circuito judicial, que corresponde al estado de Veracruz, seguramente va a servir de referencia para los demás y entonces será más fácil", subrayó.

Declaró que no hay un número oficial de niños amparados en el municipio de Veracruz, aunque existan los registros, pues la ley los protege por ser menores de edad.

"El Poder Judicial de la Federación tiene un sistema de estadística que funciona muy bien, pero los datos de los menores siempre están protegidos, por lo cual no hay un número oficial para decir que hay tres mil o cuatro mil, sino que las personas que tienen acceso a un abogado, que no les va a costar el tema de los honorarios, algún pariente, algún familiar, un amigo, que se han acercado al Colegio de Abogados, se han promovido los amparos", detalló.

De acuerdo al entrevistado, todos los jueces tienen criterio distinto, sin embargo, ya hay precedentes en otros estados, en otros circuitos oficiales, en donde se le ha concedido el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, que es la mamá o el papá que representa a un menor, para que se le aplique la vacuna.

"Esta sentencia amparadora, tiene por objeto que la autoridad sanitaria, de cada entidad federativa, que son los que están administrando la aplicación de las dosis, se le obligue a que aplique la vacuna.

Sin embargo reconoció que hay algunas limitantes, el derecho lo tenemos todos los mexicanos, según lo establece la constitución y no se puede privilegiar a un mexicano sobre otro, porque todos somos iguales.

"Privilegiar a un mexicano, ordenando que se le aplique una vacuna porque tuvo acceso a un abogado, porque tuvo acceso al juicio de amparo, porque tuvo los recursos para pagar un abogado, eso sería privilegiarlo y se rompe el derecho de igualdad, pero cuando un menor está en grado de vulnerabilidad, porque tiene algún padecimiento crónico, sobrepeso, diabetes infantil, problemas de la presión etc., puede cuadrar en el supuesto de la necesidad que se requiere como un factor primordial para que el juicio de amparo proceda y el juez le pueda conceder el acceso a la vacuna", explicó.

Agregó que el estado mexicano no tiene los 130 millones de vacunas para aplicárselas a todos los mexicanos y el estado mexicano, a través del gobierno federal ha tomado la decisión de que solamente se le van a aplicar las vacunas a los mayores de 18 años en adelante.

"Sin embargo, con la evolución de las cepas de este virus Covid-19, hemos visto que también hay niños que se contagian y que también han tenido que ser hospitalizados, intubados, pequeños que han fallecido, desafortunadamente", lamentó.

Espera que el gobierno federal amplíe el criterio para la vacunación a menores de edad, una vez que haya suficientes vacunas.

"Yo creo que el gobierno federal va a ampliar este criterio cuando tengamos las dosis suficientes, lo que hemos tenido hasta ahora, ha sido muy poco y el estado tiene esa restricción para aplicar las vacunas a todos los mexicanos, como se ha hecho en muchos países. Estados Unidos es un ejemplo donde hay suficientes vacunas para aplicar a todo el país, sin embargo, ellos están luchando con la gente que no cree en la dosis, que no cree en los efectos del Covid", mencionó.

Aunque reconoció que el gobierno asegura haber aplicado 17 millones de biológicos, tiene sus dudas.

"Hoy se presume que de los 130 millones de mexicanos, hemos llegado a 17 millones de dosis, cifra que debido a las decisiones que las autoridades sanitarias han tomado, debido a todas las circunstancias de sus declaraciones y la forma en que han manejado la pandemia, pues no se cree. En lugares como Veracruz, la zona conurbada, Xalapa, en la Ciudad de México, en los núcleos poblacionales, que es donde se ha estado intentando atacar al virus, a través de la aplicación de la vacuna, parecería que sí, que se está aplicando en todas partes, pero ¿cuántos de los 212 municipios del estado de Veracruz han tenido el beneficio que tenemos nosotros?", señaló.

Todos estos criterios son parte de lo que se valora en la elaboración de una demanda de amparo que se presenta ante un juez de distrito, para poder redactar y decirle al juez: quiero ejercer el derecho a la salud.

"El derecho a la salud no se puede, ni contraponer con otro mexicano, ni contraponer al derecho de igualdad, porque todos somos iguales. La demanda se puede presentar, pero cada caso es un tema de análisis, pues cada uno es distinto y no han sido muchas realmente las demandas de amparo que se han presentado, por desconocimiento, por los gastos que implican", reconoció.

Partiendo de este principio, el Colegio de Abogados ha exhortado a sus integrantes a que, sin costo, promuevan el amparo de aquellos menores vulnerables.

"Que lo hagan como una aportación a la comunidad para que aportemos nuestro granito de arena a esta campaña de contención contra el covid-19, que nos tiene en alerta a todo el mundo", concluyó