Reprochan taxistas falta de apoyo gubernamental ante crisis sanitaria

Los trabajadores del volante se encuentran desprotegidos en todos sentidos y no han escapado del coronavirus, que ha dejado muertes en ese sector, afirmó Santiago Argüello Cruz, secretario de Transporte de la Federación Veracruz CROC.

Reprochó la falta de apoyo en todos los niveles de gobierno para un segmento laboral que sí es esencial pues aunque puede pensarse que nadie usa el taxi en estos tiempos, aún hay quien sí lo hace no por lujo o por gusto, sino por necesidad y por la premura del tiempo.

"No pueden decirle al taxista que se encierre entre cuatro paredes, porque debe sacar adelante a su familia; lo que sí deberían decirle y nadie lo hace es que lo apoyarán con algún programa para salir adelante", dijo.

Además de luchar para obtener algunas corridas y capotear la crisis económica, ellos tienen que lidiar con otro rival: la pandemia del coronavirus, y aunque se habla poco al respecto, ya hay estragos entre esos trabajadores.

"Lamentablemente no se puede evitar por más que uses cubrebocas; hay personas que no lo portan. El coronavirus hay gente que no sabe que lo tiene, pero sí lo transmite y no tiene síntomas.

"Lamentablemente varios compañeros han fallecido, varios; hemos tenido compañeros que sí lo superan rápido, pero sí ha habido decesos", señaló Argüello Cruz.

Admitió no tener una lista de taxistas abatidos por el COVID-19, pero recalcó que sí ha habido defunciones, lo cual consideró lamentable.

Pidió a los gobiernos hacer esfuerzos para apoyar a ese sector y a otros.