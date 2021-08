Hace unos días Gobierno del Estado extendió las medidas del decreto para contener la tercera ola de Covid-19 en la entidad veracruzana, entre ellas, el que será obligatorio que los choferes tanto de taxis como de camiones del transporte urbano usen cubrebocas , sólo permitan el 50% de capacidad de la unidad y no permitan subir a nadie que no porte el cubrebocas .

Sin embargo en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río sólo una de esas tres reglas es la que los transportistas cumplen a medias, a pesar de que hasta el día 17 de agosto, se llevan contabilizadas ya 16 infracciones a operadores de taxis y camiones.

Durante dos días IMAGEN DEL GOLFO se dio a la tarea de verificar estas reglas en varias rutas de la conurbación.

Ruta Geo norte, Bolívar-Lomas 4, Norte-Sur, Galas-Colinas de Santa Fe y los boqueños amarillo y azul todos traían cubrebocas, aunque muchos en la barbilla y se la vuelven a acomodar cuando observan a lo lejos a aun agente de Tránsito.

No hay exigencia

Ningún chofer exige a sus pasajeros que antes de subir se ponga cubrebocas, tampoco lo hacen ya estando el pasajero dentro de la unidad.

El 90% de los pasajeros usan el cubrebocas durante su viaje, son pocos los que no lo portan, sin embargo solo basta una persona contagiada que expanda el virus en una unidad.

Aunque el aforo de cada unidad durante la mañana y la tarde es de entre el 50 y 30% de personas, la regla de no llenar el camión es una mera utopía. Sólo basta viajar en horas pico, sobre todo antes de las 8:00 de la mañana y entre las 8 y 10:30 de la noche.

"No pá, el año pasado la pasamos muy mal, hasta la fecha no nos reponemos, limitar el pasaje sería regresar a lo que vivimos el año pasado y el gobierno no te apoya, dejar personas abajo no nos conviene, si se endurecen pues ni modo pero por ahora subiremos lo que podamos", comenta un chofer de una ruta que pasa por Plaza Cristal.

A este rotativo le tocó ver en tres ocasiones camiones repletos de gente con al menos un 10% sin cubrebocas.

Continuarán

Las multas que se han levantado hasta ahora se basan en el artículo 195-A del reglamento de Tránsito estatal, el cual considera dos UMAS como sanción, es decir, las multas que se han levantado contra choferes rebasan los $200 pesos.

Según palabras del delegado de Tránsito estatal en la región Veracruz, Javier Azcoitia Blazquez, no se puede multar a los usuarios.

"Los operativos son permanentes de manera aleatoria y vamos a continuar, los camiones hoy por semáforo en rojo deben tener un cupo de entre el 25 y 50 por ciento", dijo el funcionario, quien recordó que los taxistas y camioneros deben traer el gel, usar el cubrebocas y limitar la capacidad de sus unidades.