Renuncia magistrada que se amparó con sueldo millonario

Luego de ser señalada como una magistrada renuente a renunciar a un cargo en el que supuestamente gana millones de pesos y de haberse amparado para no ser removida, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado ( TSJE ), Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros se defendió y anunció su renuncia al cargo en medio de un debate televisado.

Participaba en un debate virtual llevado a cabo por "Defiende TV" del canal Teleclic.tv y transmitido por Al Calor Político.com, cuando dijo que le avergonzaba el mal desempeño y la incompetencia en el Poder Judicial de Veracruz.

"Me da pena ajena decir que soy magistrada porque el Poder Judicial está abarrotado de personas arribistas e improvisadas, sin capacidad. Sólo dos o tres excepciones...pero los demás no saben nada", dijo en el panel "La crisis millonaria del Poder Judicial en Veracruz".

En defensa

La doctora en derecho no tuvo tapujos para señalar deficiencias de la actual presidenta del Poder Judicial, Inés Romero Cruz.

"La señora Isabel, dice que ella no sabe manejar presupuestos, pero que va a aprender. El Poder Judicial no es una escuelita, si no conoce como manejar presupuesto debería tener un asesor capaz porque los sueldos y los salarios representan un rubro".

Aseguró que la presidenta está "enferma del cerebro", dando a entender que la misma padece de prosopagnosia o "ceguera facial" como le llaman en lenguaje médico... "se le olvidan las cosas y quien le tiene que soplar es uno de sus ayudantes. Ella no reconoce a las personas, se le olvida".

También se defendió en cuanto a los señalamientos de que gana millones... "Si yo ganara millones estaría viviendo en Italia o en los Emiratos Árabes. No es verdad, nuestro sueldo no llega a 100 mil pesos porque todavía nos descuentan 30 y tanto por ciento de ISR; entonces es mentira", aseguró.

Confirmó que viene ganando 70 mil pesos mensuales... "A mi me han atacado porque dicen que gano millones, yo sí he colaborado con las causas nobles en las medidas de mis posibilidades", continuó, para luego decir que por ello no está de acuerdo con la reducción de su salario, pues cree que se usará para pagar lo que otros se han robado.