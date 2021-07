Reino Mágico en Veracruz Puerto, nido de robos

Y es que desde entonces se han vivido una serie de robos a automóviles que llegó a su más alto colmo el pasado martes por la noche, cuando según testigos, se llevaron un taxi del estacionamiento.

"Esto no es de ahorita, desde que no nos permiten ingresar los autos por la parte de atrás, los eventos de robo se han dado constantemente, pasan dos o tres semanas que no pasa nada y de repente otra vez resulta alguien o cristaleado o que le abrieron el auto", cuenta una persona que acude frecuentemente a jugar futbol soccer al "Reino Trágico" como ya le llaman.

Y es que en el campo de futbol, frente al castillo, se juegan partidos de una liga nocturna de veteranos, entre 8:00 y 10:30 de la noche, muchos llegan en auto o moto y los dejan en el estacionamiento, pero nadie del parque se hace responsable, ni del estacionamiento porque simplemente no es su trabajo.

SIN RESPONSABLES

Es por ello que antes de la pandemia, un dirigente de la liga mencionada, de apellido Canela, le cobraba a los jugadores 15 pesos para pagarle a alguien para que cuidara el estacionamiento.

"Les han robado autoestéreos, pertenencias dentro de los carros, dinero, los han cristaleado y el martes 20 de julio, se llevaron un taxi, eso ya es el colmo de la desfachatez, o alguien de aquí (del parque) está confabulado con los maleantes o son de por aquí", contó otro jugador.

Aseguran que todo iba bien hasta que la administración de finales de 2019 les impidió la entrada de sus autos por la parte de atrás, y es que los jugadores argumentan que sí hay espacio para los autos detrás de las gradas.

Pero la 'malaria' saltó del estacionamiento al campo de futbol el jueves pasado, debido a que la jornada de ese día se tuvo que suspender debido a que se robaron unos cables de cobre que están en un registro a la altura del corroído y destruido patinódromo de los Juegos Centroamericanos 2014.

PARQUE DE NADIE

En un recorrido se pudo constatar que a la malla, que tanto se ha parchado a lo largo de los años, le hicieron otro hueco más y por ahí entraron para robar el cable, esto afectó a las luminarias del campo de futbol, donde por cierto hacen falta dos de un lado.

El parque está muy maltratado y destruido, las columnas de la malla perimetral del estacionamiento ya muestran las varillas, una incluso está derribada.

Las autoridades del parque no hacen nada por resolver la situación de los robos y el Ayuntamiento ni siquiera voltea a ver al 'Reino Trágico', que durante la cuarentena fue cerrado y suspendida la actividad deportiva.