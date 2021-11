"Estamos muy optimistas de que ahorita ya van a empezar a llegar los chicos de las universidades; las escuelas primarias ya prácticamente se están activando la mayoría, con el 50 por ciento de alumnos, y eso, queramos o no, nos está sirviendo para educarnos como sociedad a cuidarnos y también está sirviendo para ir activándonos poco a poco, o tomando la normalidad económica.

"Ahora como sociedad que ya conocemos, que ya estamos educados, ahora no tenemos que ser maleducados en no llevar a cabo esas medidas: la invitación es en general para los compañeros taxistas, que no bajemos la guardia", aseveró Ortiz Martínez.

Insistió en la importancia de que el taxista solicite a los pasajeros usar cubrebocas y seguir las recomendaciones médicas para no exponerse a un contagio ni extenderlo a sus seres queridos.

Destacó que el taxista podrá estar vacunado contra el Covid, pero si lo aborda un pasajero sin protección y está infectado, podría iniciar una cadena de personas con el virus.

"Cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás", puntualizó el dirigente de taxistas en Veracruz.