Registro de telefonía sin tapa es un peligro para peatones en el fraccionamiento Virginia

Aquí está de nuevo su amigo el justiciero, que casi no la cuenta porque estuve a punto de irme a lo más profundo del abismo mientras caminaba por las calles del fraccionamiento Virginia en el municipio de Boca del Río.

Les cuento que mientras daba mis humildes pasos por el fraccionamiento antes mencionado, estuve a punto de irme por un registro de una empresa telefónica, que sí, así como tienen sus registros, tienen su servicio, ya me imagino, ¡pésimo!

Ese registro está acompañado de unos cables que se están cayendo y atraviesan el lugar, entonces, si no te vas, te enredas, pero de que ahí te quedas, te quedas.

Se encuentra en la Avenida Paseo de las Flores y la calle Bernal Díaz del castillo, en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río, justamente frente al queridísimo Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).

Así que, si caminan por esas calles tengan cuidado, porque si caen, van a salir hasta que los trabajadores de esa compañía vayan a revisar sus instalaciones.

Es peligroso, ya que un pequeño árbol tapa su visibilidad, y a alguien bien astuto se le ocurrió solo ponerle una palma toda seca que ya no se ve.

En el lugar pasan estudiantes de las universidades cercanas, deportistas que acuden a la institución deportiva, personas que viven en las casas vecinas. Cualquiera puede sufrir una caída en este hueco.

Mis queridas amistades justicieras, yo me despido, no sin antes hacer el llamado a la empresa telefónica a la cual pertenece ese registro a qué vaya inmediatamente a taparlo, cuiden a sus clientes, si no, no van a querer contratarlos ya.

A ustedes amigos, anden con cuidado si caminan por esas calles, y más si van de noche, no se nos vayan a ir a lo más profundo de la tierra. !Chao!

