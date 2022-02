La diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la LXVI Legislatura Local, Anilú Ingram Vallines, manifestó que la reforma al delito de ultrajes a la autoridad, aprobada por la mayoría morenista, es violatoria a los derechos humanos, una farsa.

"El dictamen que votaron a ciegas y sin el más mínimo remordimiento, no deroga el artículo, sino solo dos fracciones; es decir, fue a medias. Uno de sus principales argumentos es que el ultraje ya existía, y claro que existía, no con esta redacción y amplitud de acción como ellos lo reformaron, pero aquí es donde pregunto ¿no le prometieron al pueblo acabar con todo lo que se hizo mal en el pasado? Y ahora resulta que uno de sus principales argumentos para no derogar por completo el artículo violatorio de derechos humanos, es que ya existía. Háganme el favor", consideró.