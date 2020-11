Reducen número de pinos para vender debido al Covid

Diciembre y la temporada navideña están a la vuelta de la esquina, con ello, la venta de pinos de navidad empieza a verse en algunas arterias de la conurbación, pero para este año se espera que la oferta no sea tan grande y los puntos de venta no sean los mismos.

Debido a una decisión de estrategia preventiva por la pandemia, el ayuntamiento de Boca del Río ubicó la venta de pinos en la avenida Juan Pablo II entre Sahagún y Alaminos en la colonia Revolución, y no a un lado de Walmar como años atrás se hacía.

Aunque las etiquetas en los pinos se lee que la procedencia de los mismos es de Estados Unidos, quienes los venden aseguran a Imagen del Golfo que fueron sembrados, cortados y traídos desde Canadá, es por ello que la pandemia les afectó un poco este año.

"Claro que afectó, esto no es nada más aquí, y Estados Unidos que es un país enérgico, no deja pasar mercancía si no va bien documentada y elaborada, entonces tanto en la compra y aquí en la venta nos ha afectado. No hay mucha aglomeración de mercancía, Estados Unidos no permitió este año que se embodegara mucho pino por la pandemia", comenta Miguel Álvarez, mandamás de este grupo de vendedores provenientes del Estado de México.

Afectados

Al no permitirse el mismo número de almacenamiento de otros años, fueron menos los pinos que pudieron adquirir estos vendedores, "Si hubo reducción porque no podemos pedir cierta cantidad cuando sabemos que estamos en un problema de pandemia, ahorita reducimos el pedido, si antes por ejemplo pedíamos 100, este año nada más pedimos 40 o 50", aclara Miguel quien deja claro con esto sobre una reducción del 50 o 60%.

La decisión de traer menos pinos fue de ellos, sin embarco confiaron a este rotativo que en caso de que se les acabe antes del 24 de diciembre, estarían pidiendo otro envío, ya que entre el 28 y 29 de diciembre se estarán yendo del puerto.

Debido al clima de Veracruz, de poco frío y excesiva humedad, los pinos de tierras como Xalapa, Córdoba, Orizaba o Toluca no los trabajan, ya que no duran mucho y se secan. Mientras que los canadienses tienen mayor resistencia a pesar de ser plantados en un país con hielo y nieve.

"El mejor pino que es el Noble, aproximadamente llega a durar entre 40 y 50 dias de que todavía permanecen de buena visión, de buen semblante, después de ese tiempo empieza a deteriorarse principalmente el color que cambia", apunta el experimentado vendedor.

Precios desde: $1,400 Pino Douglas Aprox. 1.90 mts

A: $6000 Pino Noble Aprox. 2.70 mts.