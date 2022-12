¡Ni doce uvas! Personas recurren al tarot para conocer qué les depara el Año Nuevo

Muchas personas desearían conocer qué les depara el Año Nuevo. Saber con antelación ciertos acontecimientos, podrían servir de ayuda para prepararse y tener las herramientas necesarias para afrontar cada una de las situaciones que pueden incluso representar un obstáculo cotidiano, eso lo pueden obtener con el tarot.

Pocos métodos funcionan y, lamentablemente, muchos de ellos no son infalibles. Para ello, primero se debe tener un panorama claro de los deseos internos y motivaciones que llevarán a tomar caminos decisivos para el desarrollo del tiempo presente. Guías como esta, pueden encontrarla en el tarot.

Las lecturas de tarot, no son exclusivamente predictivas, sino también herramientas que reflejan una "fotografía" profunda del inconsciente. En Veracruz, Monserrat, conocida en su ámbito como "Mon", explica la manera en la cual puede ayudar el tarot en materia de guianza.

"El tarot es un lenguaje en el cual se accede al inconsciente colectivo y al inconsciente personal. Nos guiamos por leyes universales, leyes Herméticas. Por ejemplo, bajo la ley: 'toda acción, tiene una reacción', se puede predecir, natural y lógicamente, qué ocurrirá, pero no es la realidad total, ya que el destino siempre se puede cambiar.

"Si empiezas a sentir, accionar o pensar de otra forma, el resultado cambiará. El tarot funge como guía para el autoconocimiento e incluso el psicoanálisis, ya que al acceder al inconsciente personal se pueden 'trabajar' aspectos a través de la introspección y la concientización. Es una herramienta de orientación que ayuda a reconocer situaciones y emociones para conocer desde dónde se puede partir para trabajar en ello", explicó Mon.

De esta manera, la tarotista veracruzana señala que, mediante sus lecturas, ayuda a los interesados a guiarlos en su camino, evitando que se "pierdan" por distracciones o decisiones que no serían convenientes tomar por los efectos y/o consecuencias que podrían desencadenarse en un futuro próximo.

En este sentido, el tarot le ha permitido a Mon conocer diversos casos. Ya sean problemas, dudas o simples y llanas curiosidades, las lecturas han sido grandes enseñanzas para ella y las personas que le consultan, experiencias que le han llevado a empatizar con los mensajes que debe proporcionar mediante sus lecturas.

"Las lecturas me han ayudado a expandir mi perspectiva, abrirme a cosas increíbles y comprender que todos los procesos y todos los caminos son únicos. Gracias a ello, me he vuelto más consciente de mis acciones, palabras y pensamientos, porque todos estamos en esta vida, este camino y en ocasiones siempre necesitamos de esta ayuda, esta orientación.

"Al final de cuentas, yo sólo soy una intérprete. El inconsciente y el ser superior de la persona en cuestión es el que habla, yo solamente soy un canal, un medio para transmitirle en palabras lo que me refleja. El trabajo que realizo, lo hago siempre desde el respeto y el amor hacia los demás", agregó.

