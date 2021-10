Recalcó que ahora se incluye a las personas amputadas y las de pequeña estatura, para que la mayor cantidad posible se incorpore al deporte y se le visibilice en la sociedad veracruzana y la mexicana en todos los ámbitos de la vida, por su capacidad productiva y sus capacidades.

Además, por diversas causas cada día se percibe el incremento de la población en esa situación, ya sea por causas al momento de nacer o por accidentes a lo largo de la vida.

Noticia Relacionada Vacunarán con Cansino en Sayula, Oluta y Soconusco

"Antes se decía que éramos el 10 por ciento de la población; actualmente creo que hemos de ser entre un 15 a 20 por ciento de personas con discapacidad; una, por accidentes; otra, por la diabetes; y ahorita también el Covid muchas personas han quedado afectadas porque el Covid les ha disparado la diabetes, problemas de circulación y ha habido amputaciones", adujo Cisneros Vázquez.

La representante deportiva destacó que en este sexenio federal ha aumentado el apoyo institucional en general para ese grupo poblacional como parte de los programas, y hay desde los niños hasta los 64 años de edad, además de los apoyos para la tercera edad a partir de los 65.

"Hay apoyos de gobierno, cuando antes no los había. Eso ha dado mucha pauta para que los padres de niños con discapacidad hoy tengan con qué comprar medicamentos, con qué comprar implementos, porque tener una discapacidad es algo caro", reconoció.

PARTOS Y DISCAPACIDAD

La presidenta de la Asociación de Deportes Sobre Sillas de Ruedas alertó que en muchos casos el aumento en personas con alguna discapacidad tiene su explicación en los partos mal atendidos, pues desde su perspectiva, muchos alumbramientos se dan en manos de personas no expertas incluso dentro de los mismos hospitales.

"Ha habido un incremento muy fuerte de niños con parálisis cerebral. Pero no es porque nacieran con ese problema o se gestaran así, sino que a la hora de nacer, por lo regular los niños que nacían entre viernes y domingo no estaba un médico titular en los hospitales, sino los pasantes, aprendices, y cuando no ponían las incubadoras fuera de tiempo, cuando no al momento de meter al bebé prendían la incubadora; eran partos mal practicados", señaló Cisneros Vázquez.

Añadió que otra problemática es la de hijos de padres diabéticos y de aquéllos cuyos padres consumían estupefacientes.

Por ello demandó que tanto en instituciones del Sector Salud como privadas los partos queden a cargo de médicos experimentados y no de pasantes de la carrera de Medicina.

Dijo finalmente que como titular de la asociación buscará sumar a otras expresiones, como la danza en silla de ruedas, volibol en silla de ruedas, el basquetbol que se vuelve a reintegrar con silla de ruedas, levantamiento de pesas, ciclismo.

La idea es que no nada más sea natación y atletismo, sino que haya otras oportunidades, puntualizó.