Sin embargo, aclaró que si las restricciones se flexibilizan no habrá misa al interior de los panteones y la venta en la parte exterior será limitada para evitar aglomeraciones y contagios.

"Por el momento nos mantenemos en espera. Esperaremos tres días antes para saber si permanece así. Por el momento la Secretaría de Salud no ha indicado que se pueden abrir los panteones".

Hizo énfasis en que las autoridades municipales de Veracruz se encuentran listas con el operativo correspondiente en caso de que llegue autorizarse la apertura de los cementerios de la ciudad.

Aclaro que a pesar de las restricciones que prevalecen para ingresar a los cementerios se mantienen acciones de limpieza y fumigación al interior.

En lo que respecta a los festejos que se aproximan, dijo que se tiene una misa programada desde la Catedral de Veracruz, misma que se transmitirá por medio de redes sociales.

"Se están limpiando los panteones como el Municipal. Lo que está programada va a ser misa a las 12 desde la parroquia, va a ser virtual".

Insistió en que si llegan a abrirse los panteones se restringirá el ingreso de niños y adultos mayores. Además de que se establecerá un horario para que a las 2:00 de la tarde se cierren los camposantos.

"Dependerá del semáforo y con horario, también cuidaremos que no vayan niños, que la gente porte cubrebocas, que no vayan personas de la tercera edad. No habría misa adentro no repartirían pan de muerto ni champurrado porque pasan de una mano a otra aunque estén en bolsas individuales".

Insistió en que a pesar de ser un lugar abierto, ahí mismo siguen sepultando fallecidos por covid, por lo que no se podría tener en espera una inhumación, ante la saturación de personas al interior.

"Tenemos una sola entrada que se dividiría con vallas. Se restringiría la venta afuera, además un horario de 9 de la mañana a 1 o de la tarde".

La edil hizo énfasis que por el momento no existe autorización alguna para la reapertura de los panteones.