Estimó que de dos años a la fecha no se avanza en los trabajos de expansión por lo que insistió en que deberán etiquetarse recursos para el nuevo ejercicio fiscal.

"La ampliación del puerto prácticamente está detenida, no se ha llevado a cabo como en años atrás, desconozco el motivo. Por parte de API no hay la inversión como otros años. Sin entrar en polémica yo creo que tiene dos años que bajó el presupuesto".

Con la inversión en infraestructura se activan distintas ramas de la economía, por lo que llamó a no dejar inconclusas las obras portuarias.

En el caso del Puerto de Veracruz recordó que se generaron trabajos directos e indirectos, mismos que urgen rescatarse porque la falta de obra generó que personas se fueran a otras ciudades a buscar oportunidades.

"Hay gente agremiada que me dice que se tiene que retirar y uno no puede decir que no lo hagan porque tienen que buscar por otro lado. Empresas también han tenido que emigrar a otro lado".

Sobre los 200 transportistas afiliados al sindicato afirmó que en su mayoría ellos sí se encuentran ocupados por las importaciones y exportaciones que se mueven por el puerto.

"En la zona portuaria tenemos mucha carga y descarga de buques y estamos trabajando todos los días cargando y descargando. Llevamos chatarra a varios lugares incluso a Coatzacoalcos".

Por otro lado recordó que participan trasladando material de Veracruz a Progreso, para la construcción del Tren Maya. Las barcazas son de 7 mil 500 toneladas por semana para el tramo 3 y el fin de semana enviaron un barco de 15 mil toneladas para el tramo 4.

En el Corredor Transístmico también participa el Sindicato Primero de Mayo pero con personal de la zona Sur, no de la ciudad de Veracruz.