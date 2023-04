Realizarán consulta ciudadana en Veracruz; ¿de qué se trata?

Los habitantes de la ciudad de Veracruz podrán participar este domingo 30 de abril en la Consulta Ciudadana Callejera que se realizará en forma simultánea en las principales ciudades del país, como Veracruz, anunció Ernesto Agustín Flores Ángeles, coordinador para el equipo en el estado de Veracruz.

Explicó que se convoca a todas las personas mayores de edad, sin necesidad de presentar credencial de elector ni nada, de las 10:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, para participar en el ejercicio cívico.

"La finalidad es que puedan decir con qué candidato simpatizan para la elección a la Presidencia de la República. Es un ejercicio ciudadano cien por ciento, donde van a expresar su preferencia libremente; aquí no se requiere credencial de elector ni que anoten su nombre.

"La pregunta es: 'Quién es la mejor opción para continuar la Cuarta Transformación?', y el ciudadano podrá elegir entre las personas que aparecen en la boleta que se ofrecerá este domingo 30 de abril: Marcelo Ebrard Casaubón, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo.

"No se podrá sufragar por alguna persona que no esté en esa boleta ciudadana, es decir sólo se podrá votar por alguno de ellos o ella: a otros ciudadanos no se está considerando en esta encuesta", puntualizó

Los ciudadanos podrán expresarse por alguna persona no incluida en el listado, pero no tendrá validez pues sólo existe un espacio para cada uno de los 5 mencionados, subrayó Flores Ángeles.

"Se podrá expresar, pero no tendremos en donde pueda manifestarse esa opinión porque sólo hay 5 rostros en esa contienda de los ciudadanos: el conteo se hará sobre esos 5 prospectos de la Cuarta Transformación", recalcó.

Aquí en Veracruz será en el quiosco del Parque Zamora.

Cada coordinador concentrará la información del ejercicio con sus coordinadores generales a nivel nacional.

El resultado se dará a conocer oficialmente a través de las redes sociales.

Recalcó que será un ejercicio estrictamente ciudadano

Reiteró que los ciudadanos no tienen que llevar credencial de elector ni de nada, porque es una consulta ciudadana, no oficial.

Fotos: Heladio Castro.

/ct