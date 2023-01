Solo quería un mini pig; 'Señor Tocino': el popular cerdito de la 21 de Abril en Veracruz

Desde hace 5 años, el "Señor Tocino" llegó a alegrar el hogar del señor Carlos de Jesús García Silva, pero también al vecindario de la Colonia 21 de Abril, donde vive el cerdito que fue adquirido como un mini pig, sin embargo, su crecimiento, a pesar de los cuidados, superó la expectativa.

"El 9 de marzo cumplirá 5 años el "Señor Tocino", que se lo compré a mi hija, pues le llamaba la atención un cerdito mini pig, pero cuando lo vio dijo que estaba muy feo, entonces yo le compré el cerdo lo mande a pedir por Amazon y lo enviaron desde Chihuahua", relató el propietario de la popular mascota.

Recordó que al otro día ya estaba en la ciudad de Veracruz.

"A las 12 del día nos hablaron para decirnos que estaba en el aeropuerto, fuimos por él, venía en su transportadora, ha de haber medido como 20 centímetros y de alto unos 10", dijo.

Desde ese momento el pequeño cerdo se convirtió en la atracción, no solo de la familia, sino también de la cuadra y poco a poco de la zona.

"Era la sensación, toda la familia, todas las amistades, todos los vecinos, pero le dábamos su dieta, que era pura verdura y pollo o huevo, los jueves. Pero fue creciendo, a pesar de que seguimos las indicaciones al pie de la letra para que conservara su tamaño, pero no", afirmó.

Al ir creciendo le salieron unos colmillos, por lo que le decían que era vietnamita o de otras razas, lo que no le importó a Carlos de Jesús ni a su familia, pues el cerdo ya se había ganado el corazón de todos.

"Pero ni modo de regresarlo o matarlo, se encariña uno con ellos y pues aquí está, come muy bien, come verduras, la gente luego le trae frutas o verduras que saben que come, como sandía", refirió.

Debido a que el "Señor Tocino" es muy listo, aprendió a abrir la reja y a veces se sale, pero los vecinos le avisan y van a buscarlo, pues abre la reja, nada más levanta la palanquita y la empuja y se salen todos, Tocino y dos perros que lo acompañan.

"El día 1 del 2021 abrió la reja, yo había ido a tomar fotos del amanecer. Me fui como a las 7, regresé y me metí, cuando me habla una vecina y me dice que Tocino anda por la iglesia, que está a una cuadra. Salí corriendo y ahí venía Tocino de regreso con dos personas que ya lo traían, tuve que darles una gratificación. Lo bueno es que ya era día primero y ya todo el mundo había cenado, ya el pavo y el cerdo ya se los habían comido, ya había pasado la fecha peligrosa para Tocino", aseguró.

Subrayó que cuando Tocino lo vio, no sabía ni qué hacer.

"Ahí se vino corriendo, estaba la reja cerrada y él estaba desesperado por entrar, cuando llegué ya le abrí y entró, pero ahorita ya le cuesta trabajo bajar, y sí baja pero ya con mucho pesar", manifestó.

Reconoció que nunca se ha enfermado, es un cerdo muy saludable, muy querido y popular en el barrio.

"Come de todo, es muy dócil y cariñoso. Antes dormía en una camota adentro de la casa, pero empezó a portarse mal, a tirarme las macetas, las sillas, a rasgar las sábanas. Un 24 de diciembre dejé todo el pan en la mesa y él, con la trompa jaló el mantel, hasta que pudo comerse las 28 michas, todas él solito, porque vivía adentro de la casa, por lo que sus hermanos, (dos perros), ni las olieron", dijo.

Debido a ese incidente y muchos más, aseguró que ya no podía tenerlo adentro, pues hizo destrozos y entonces la cama se le quedó a unas perritas de raza pequeña que tiene.

"En el patio de la casa el Señor Tocino tiene su casita, al igual que los dos perros, un dálmata y un mestizo, cada uno tiene su casa. Luego se pelean porque los canes se meten a la casa de Tocino y éste les pelea su casa", comentó.

Entre las travesuras más peligrosas, cuando andaba en la casa, tiró un cloro y se lo bebió y no le pasó nada.

"Me rompió una botella de aceite de oliva y todo se lo bebió. Iba al bulevar a caminar y la gente se tomaba fotos con él, es muy amistoso, hace dos años me lo llevé a la Catedral, en el Día de San Sebastián a la bendición de animales y fue noticia de los medios de comunicación", dijo con orgullo.

Tocino se levanta todos los días a las 5 de la mañana y obliga a su dueño a levantarse porque a esa hora empieza a pegar con la cola en la puerta, hasta que me salen a darle de comer.

"Su desayuno consiste en frutas y verduras, este día desayunó 2 kilos de tomates, 1 jícama y dos pepinos. Para la cena comerá 10 huevos cocidos, pues desayuna a las 5 de la mañana y cena como a las 6 de la tarde, pues duerme temprano", indicó.

El dueño de Tocino disfruta mucho de la compañía de sus mascotas, pues además de tener al cerdito, cuenta con cuatro canes que lo acompañan.

"En realidad, mi hija es la dueña de Tocino, del dálmata y de las perritas, pero yo me hago cargo de todos", refirió.

