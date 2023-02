Se quejan usuarios por eliminación de paradas en centro de Veracruz

Diversos usuarios del transporte público en Veracruz a través de redes sociales se han quejado de los malos tratos que han recibido por parte de los conductores, quienes refieren en su mayoría que algunos son pedantes y otros dan el cambio de una forma violenta.

Esto tras las quejas que se suscitaron con la eliminación de al menos cuatro paradas del transporte público de la ruta Costera-Norte, mismos que decidieron desde el pasado viernes anunciar que serían suprimidas 4 paradas en el centro histórico de Veracruz.

Algunos usuarios han referido que los choferes de la ruta Costera-Norte, así como de otras rutas en Veracruz, señalaron que te responden de acuerdo al humor con el que hayan tomado la ruta, ya que en su mayoría son déspotas y algunos optan por ir jugando carreritas con otras rutas.

Larga caminata

Cabe mencionar que este anuncio de la eliminación de cuatro paradas en el centro de la ciudad de Veracruz hizo a enojar a más de un usuario, ya que muchos han tenido que caminar más de 5 cuadras para poder tomar el camión urbano.

Indicaron que muchos han sido los cambios que se han tenido con las paradas de las rutas de camiones urbanos, sin embargo, la empresa concesionaria de la ruta Costera-Norte sostuvo que la eliminación de las paradas se dio por instrucciones de la Dirección General de Transporte de Veracruz, quienes le notificaron que existe una saturación de las rutas.

Algunos usuarios señalaron que existe molestia, debido a que los conductores desde hace varios meses que no se les permitió transitar por el puente Morelos, debido a los daños en su estructura que llegó a tener, tomaron el puente Allende, sin embargo, el acceso para entrar al centro de Veracruz resulta caótico para algunos quienes deben caminar cuadras para llegar a su centro de trabajo o para realizar sus compras.

Esto sin contar, que se denunció que muchos de ellos no cargan al pasaje, pese a que les realizan la "parada", generando molestia, ya que deben esperar a que llegue un nuevo camión urbano y que este tenga la disposición de querer cargar el pasaje.

Usuarios también se quejaron del servicio que prestan a los adultos mayores, debido a que muchos de ellos no paran a los ancianos, porque no les gusta cobrar el pasaje a 7 pesos, ya que algunos aseguraron que esto no representa mayor ganancia para ellos, así como a las mujeres embarazadas y jóvenes estudiantes.

Peligro constante

Otros usuarios dijeron estar cansados que los conductores del transporte público para llegar al centro de Veracruz deban ir ganándose el pasaje, jugando carreras con otros, ocasionando que al pasar un tope o un bache no tengan precaución y pese a las unidades casi en mal estado, deban sufrir uno que otro golpe ya que el camionero no tuvo la precaución de manejar adecuadamente.

Por ello, solicitaron a las autoridades de la Dirección General de Transporte Estatal (DGTE) que establezcan paradas en puntos estratégicos de Veracruz que permita que también haya un beneficio para la ciudadanía, así como a realizar la revisión para que haya mejor capacitación de los conductores del transporte público que prestan el servicio hacia las rutas del Centro Histórico de Veracruz.

/lmr