Que se sancionen a funcionarios que discriminen a parejas del mismo sexo: PT

Al aplaudir que la Suprema Corte de Justicia abriera el matrimonio civil a parejas del mismo sexo el coordinador regional del Partido del Trabajo, Juan Miguel Góngora Sohle, aseveró que ahora se deberá garantizar que funcionarios del Registro Civil no obstaculicen a parejas no heterosexuales que deseen contraer matrimonio civil.

Cabe recordar que con el inicio de la semana la Suprema Corte invalidó el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, que establecía que el matrimonio es la unión "entre un hombre y una mujer", por considerarlo discriminatorio.

El representante del PT afirmó que esa acción de la Corte es histórica porque representa un avance en materia de derechos humanos y pone fin a la discriminación oficial que había hacia las parejas homosexuales entre funcionarios del Registro Civil en los diversos municipios, quienes se negaban a casar a parejas hombre-hombre y mujer-mujer, con excusas como el no tener ninguna notificación oficial que los obligara.

REGISTRO CIVIL

El coordinador regional del Partido del Trabajo aseveró que se deberá poner bases para que ningún oficial del Registro Civil se niegue a casar a parejas no heterosexuales.

"Los derechos no pueden estar sujetos a que cualquier persona con alguna preferencia, con alguna creencia, los coarte, los derechos humanos no pueden estar normados por lo que una persona crea o no, en la función pública uno no puede dejarse llevar por sus creencias personales.

"Tendría que haber una sanción para los funcionarios que caigan en desacato, porque estarían yendo contra la ley; los exhorto a que cumplan con ese derecho", subrayó Góngora Sohle.

