¿Qué opinan los veracruzanos sobre nueva ley antitabaco?

Personas no fumadoras y quienes consideran solo fuman en ocasiones, dicen estar a favor de las restricciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, aunque consideran un poco excesivo no dar servicio de alimentos o bebidas a quien esté fumando pese a estar en un espacio abierto.

Este domingo entra en vigor las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en el que se prohíbe fumar en espacios públicos abiertos o cerrados.

Con ello se eliminan las áreas de tolerancia para fumadores, además de exhibir de manera directa o indirecta cualquier cajetilla o producto de tabaco.

A favor

Para José María, de 22 años, considera unas estas restricciones son buenas y ayudarán a disminuir el consumo de tabaco.

"Por mi parte está bien, de todos modos, ya tenían señalización de que hacía daño en las cajetillas y no detenía en ningún punto a los fumadores. Ya es un punto más para, más o menos comenzar a reducir el consumo de cigarros".

Aunque admite haber fumado en ocasiones, opinó que es buena medida eliminar las áreas de fumadores en restaurantes pues en ocasiones esto no se respeta en los establecimientos o de todas formas llegaba el olor a cigarro.

"Está bien, siento que a veces es un poco molesto llegar a un espacio a comer y que este el olor a cigarro".

Un poco excesivo

La joven Ema, de 24 años, dijo estar a favor de la restricción para su exhibición de cajetillas y cigarros, aunque opinó que quién es adicto al tabaco seguirá comprándolo.

"Me parece que está bien porque, aunque tenía el logo de que causa enfermedades, aun así era muy llamativa la cajita, he visto en redes sociales de gente que dice ´es que yo fumo este porque esta bonita la caja´".

Comentó que en restaurantes el área de fumadores es al aire libre, por lo que si quieres sentarte al aire libre tienes que soportar el humo del tabaco.

"Yo que soy asmática no puedo estar cerca del humo porque me da una crisis, entonces me tengo que aguantar y estar adentro".

Ema y José María

"Me parece un poco cruel porque comen, pero van a tener que dejar el cigarro o con que no fumen en ese momento ya van a poder comer, no hay problema. Yo no le veo lo malo".

Nos están cuidando

Don José Luis, de 70 años, dijo que está bien que deje de exhibirse las cajetillas o cigarros a la gente.

"Por un lado está bien porque incitan menos al público para que fume, eso es bueno, menos cáncer, más salud".

Dijo estar a favor también de que se prohíba fumar en restaurantes y espacio públicos.

"Nos están cuidando y que bueno, apenas lo hicieron pero que bueno. Si tú puedes fumarte un cigarrito afuera del patio de tu casa y salir a trabajar, no tienes por qué estar exhibiéndote con los cigarros en la calle, yo digo que está bien".

Don José Luis quien solo fumar puro, porque el cigarro no le sabe a nada, considera que estas restricciones ayudarán a que la gente fume menos.

José Luis, ciudadano

Discriminatorio

Denisse Giovanni Chazaval, de 23 años, quien dijo fumar en ocasiones, opinó que estas restricciones no generarán una diferencia en el consumo del cigarro.

"No los vas a encontrar tan rápido como antes, según los van a esconder para que uno no los compre, pero ya uno con el vicio no creo que sea una diferencia la verdad".

Dijo estar a favor de las áreas restringidas para fumadores pues en ocasiones hay menores en restaurantes o cafeterías y es a estos a quienes más les afecta, sin embargo, prohibir la venta de alimentos o bebidas a quien esté fumando, aunque sea en área pública abierta es discriminatorio, señaló.

José Giovanni y Denisse, ciudadanos.

Para el señor José Giovanni Chazaval, de 47 años, criticó que estas medidas restringen más al fumador.

"Sería solamente los beneficios para el que no fuma y los fumadores dónde quedarían".

Como fumador dijo que si en un establecimiento niegan la venta de alimentos por fumar, entonces no acudirá.

"Si yo entro a un lugar donde esta para fumar, y no me van a vender alimentos, entonces no entro".

Opinó que estas restricciones no inhibirán él consumo de tabaco, pues quienes ya tienen el vicio difícilmente lo dejarán.

/lmr