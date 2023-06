Que aspirantes no caigan en 'circo de ocurrencias': Manuel Velasco

Aspirantes a la Presidencia deben hacer planteamientos serios y no un circo de ocurrencias: Manuel Velasco

El aspirante a la presidencia de México, Manuel Velasco Coello, a su llegada al aeropuerto de Veracruz, hizo un llamado a los demás aspirantes a lleven un proceso interno con planteamientos de verdad y no se vuelva un "circo de ocurrencias".

El senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró traer propuestas serias en materia de inversiones, bienestar, y de aprovechamiento de las condiciones geopolíticas que vive Estados Unidos con China.

"Hemos hecho un llamado a que esto no se vuelva un circo de ocurrencias, si no de planteamientos serios; nosotros hemos hecho planteamientos serios en inversiones, y del momento que vive México para poder aprovechar la situación geopolítica que está viviendo Estados Unidos con China y poder traer esas inversiones a nuestro país", mencionó.

En materia de bienestar, indicó que impulsará los programas creados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, llevándoles a otro nivel más beneficioso.

"Por supuesto que apoyamos los programas del Presidente, pero estamos planteando llevarlos al siguiente nivel, y el siguiente nivel es reconocer a los buenos estudiantes con titulación gratuita; apoyar a madres solteras, apoyar a los productores de café de Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Tenemos un gran potencial", afirmó.

El ex gobernador de Chiapas, reconoció tener cierta desventaja con el resto de los aspirantes en la encuesta interna, sin embrago, mencionó que ya aparece en las encuestas y los puede alcanzar y ganar.

Agregó que no solo trabajará con la militancia del PVEM, si no con todas las personas, en especial las que no cuenten con algún partido político; con ellos buscará la candidatura por la presidencia de república.

El senador se encuentra de visita en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, en este último tendrá un evento masivo con la demás plantilla del Partido Verde Ecologista de México.

