PVEM se promulga como el partido de las mujeres

En conferencia de prensa Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Dirigente Estatal del Partido Verde Ecologista de México se reunió junto a una gran parte de los integrantes del PVEM para dar a conocer de manera formal a los candidatos a diferentes cargos de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, y afirmar que el PVEM es el partido de las mujeres, ya que de los 11 candidatos a diputados federales 9 son mujeres y tan solo 2, hombres.

Entre las acompañantes estaban, Anahí Cerna Candidata Suplente a Diputada Federal, Luz Baxzi Candidata a Diputada Federal por el distrito 12, Magali Hernández Candidata a Presidenta Municipal de Boca del Río, Lupita Tapia Candidata a Diputada Local por el distrito 16 de Boca del Río y Bertha Adriana Lagunes Candidata Suplente a Diputada Local.

"Decidimos privilegiar a las mujeres que tienen toda la vida haciendo política. Del 100% de las candidaturas a presidentes municipales, el 55% son mujeres. En Boca del Río con Magali, quisimos no ir en coalición por decisión voluntaria para abrir el abanico de oportunidad" detalló.

Afirmó que a todas sus candidatas las conoció en la lucha diaria de la empresa, producción y en el surco del trabajo social vinculado a la sociedad.

Acusaciones de agresión a mujer por Marcos Isleño, candidato del PVEM.

El Dirigente Estatal del PVEM hizo referencia a las acusaciones en contra del candidato a presidencia municipal de Medellín, Marcos Isleño por violencia contra la mujer, como un caso especial y particular. Afirmó que Marcos Isleño es el más posicionado y que no posee ninguna denuncia en los órganos electorales, jurisdiccionales. Lamentó que sigan las rutas de desacreditación mediática para que Medellín no tenga un avance como el que tendría con su candidato.

"El Partido Verde es el más directo defensor de las mujeres y lo hemos hecho con cosas muy puntuales como el hecho de que hoy, quienes estén en la lista de agresores por violencia política de género, no pueden ser candidatos a ningún cargo de elección popular, promovido por el Partido Verde" dijo Marcelo Ruiz.

Puntualizó que si hubiera alguna situación en contra de Marcos Isleño con pruebas y elementos, el Partido Verde sería el primero en hacer lo que conforme a derecho corresponde.