Puercoespín en estado crítico luego de ser apaleado en Alvarado, reporta Earth Mission

En estado crítico se encuentra el ejemplar de puercoespín agredido por un individuo hace dos días, reportó el presidente de la Asociación Earth Mission, Sergio Armando González.

"Las noticias no son alentadoras respecto al Coendú, mejor conocido en Veracruz como puercoespín, ejemplar que se encuentra entre la vida y la muerte, con pronóstico reservado, hay que esperar a que ceda la inflamación de la cabeza para seguir con los estudios pertinentes", explicó.

De acuerdo al presidente de la asociación, este ejemplar recibió de palazos en la cabeza, sin motivo aparente, "nada más por qué si" e incluso lo iban a enterrar vivo.

"Hoy esta puercoespín permanece internada luchando por su vida en el Centro Integral de Salud Animal, en donde tuvimos que pedir fiado para intentar salvarle la vida y hacer todo lo posible por que se recupere", indicó.

Lamentó que la ciudadanía no sepa convivir con la vida silvestre y enlistó varios ejemplos.

"Primero se querían llevar a Maly el cocodrilo del Malibran al zoológico, luego apalearon a una puercoespin, y ahora le tocó Max, la nutria, que le pegaran en su hocico, tal parece que no podemos convivir con la fauna. De todos estos casos ya se la ha dado parte a la autoridad Federal Profepa Veracruz", dijo.

Aseguró que rescatar vida silvestre en México es realmente un reto, es un desafío que lleva a los rescatistas incluso al extremo de la miseria

"Queremos pedir a las personas que dejen de agredir a la vida silvestre, sabemos que es ilegal, pero más allá de eso es ilegal, no sabemos convivir con la vida silvestre, cuando no es el cocodrilo es la nutria, cuando no es la nutria es el puercoespín o el oso hormiguero, llevamos muchísimos casos de agresión a especies, de macheteadas", exigió.

