Proyecto de gobierno municipal: iluminación y mantenimiento a la catedral de Veracruz

Debido a la pandemia del coronavirus los donativos mermaron y es imposible atender el edificio con recursos propios, sin embargo, se busca la participación de diferentes instituciones para poder realizar un mantenimiento integral.

"Se han estado haciendo algunas actividades de darle mantenimiento mínimo, pero viene un proyecto por parte del Gobierno Municipal de iluminar y darle cierto mantenimiento al templo por la parte de afuera. Será antes de que acabe esta administración. Ya está el proyecto".

Recordó que por la humedad y el salitre, el edificio se deteriora con facilidad y es importante invertir recursos para darle mantenimiento.

Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus y sus repercusiones económicas, así como el bajo aforo permitido de feligreses en los templos, disminuyeron los donativos y solo se atienden detalles menores al interior del templo.

"Sería iluminar y arreglar un poco la fachada por la parte de afuera. No se ha manejado bien la inversión, pero ya está el proyecto. Al interior se está esperando, no hay un proyecto claro de mantenimiento, se van detallando algunas cosas, pero no se ha metido a fondo a arreglar la parte de adentro".

Finalmente recordó que, al estar el municipio de Veracruz en semáforo rojo, solo se permite la entrada a un 25 por ciento de aforo en las iglesias.

"El aforo y la asistencia la van marcando los semáforos y ahorita la participación es del 25 al 50 por ciento, de acuerdo al semáforo. Ahorita el color es rojo y el cupo es de 25 por ciento".

Recordó que las misas de la Catedral de Veracruz se transmiten a través de las redes sociales y los feligreses pueden seguirlas por esos canales de comunicación.