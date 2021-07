Proyectan restaurar casonas del Centro Histórico de Veracruz

PUBLICIDAD

"Con el INAH, nosotros estamos tocando la puerta para que nos reciban, todavía no nos dan cita, apenas estamos en eso. Nuestros compañeros asociados tienen propiedades en el Centro Histórico, las autoridades tienen los contactos de esos propietarios, la cosa es que se pongan de acuerdo".

Peligro latente

Mora García dijo que llegando a un acuerdo se pueden gestionar recursos porque además no se trata que se pinte una fachada, sino que se trata de hacer un cambio importante integral en la zona.

"Anteriormente había fundaciones o por ejemplo API que daba una cooperación para hacer muchas cosas, y eso podría regresar si todos nos lo proponemos pero que encontremos que esa inversión realmente se va a utilizar para lo que se quiere, que haya un patronato o algo que cumpla con una política de transparencia".

Cabe resaltar que hoy en día muchas casas del primer cuadro de la ciudad de Veracruz padecen de los estragos del tiempo, la corrosión y demás factores que las han deteriorado, incluso, ponen en riesgo la vida e integridad de sus ocupantes y de la ciudadanía que transita en la vialidad, sin embargo el INAH no permite a algunos dueños que le den mantenimiento bajo el argumento de que se modificaría la "esencia" añeja e histórica de una de las ciudades más antiguas del continente.

Ataduras legales

Pero esta premisa del INAH, ha puesto en peligro ya dos vidas a finales de mayo cuando una pared de una antigua casa abandonada en un patio del barrio de La Huaca se derrumbó y casi mata a dos vecinos, amenazando con pasar lo mismo en las demás paredes conforme pase el tiempo.

Ni el ayuntamiento de Veracruz ni su dirección de Protección Civil pueden desalojar o demoler dichas construcciones porque no tienen la facultad para hacerlo en propiedades privadas aunque peligren más de tres familias.

"Yo no tengo soporte jurídico legal en casa habitación, en 2018 y 2019 se fue a ese patio (Hidalgo) y se le entregó un acta a cada persona que vivía en las viviendas, se les dio a conocer que había riesgo de colapso, se recomendó que se salgan, no los puedo desalojar porque no tengo la facultad, se les dio la recomendación por medio de un acta", comentó Alfonso García Cardona, director de PC Veracruz.