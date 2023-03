Protocolo de feminicidio se debe activar tras la muerte de una mujer: magistrada

Tras la muerte de una mujer debe iniciar con el protocolo de feminicidio y conforme a la investigación se determinará si fue o no, o en su defecto homicidio culposo o doloso.

Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, magistrada del Poder Judicial, aclaró que la impunidad no solo llega del Poder Judicial, pues cuando reciben los asuntos se emite una sentencia. Pero si no llegan a dicha instancia no hay castigo. Además, la impunidad se da desde la investigación aunado a que falta cultura de la denuncia por parte de la sociedad.

"Como primera instancia si hay una mujer muerta se debe abrir el protocolo de investigación con perspectiva de feminicidio".

Sobre los enfrentamientos entre bandas criminales consideró que faltan acciones de prevención del delito, pues los daños han alcanzado a las familias. Agregó que no se trata de más leyes o ejecución de sanciones sino de la prevención.

"Si hubiera prevención no tendríamos tantas muertes y tantos homicidios dolosos, no hubiera tantos feminicidios y violencia en los centro escolares".

Sobre el acoso escolar dijo que México es de los países con mayor normatividad para contener la violencia hacia mujeres y grupos de atención prioritaria.

Sin embargo, se necesita implementar políticas públicas dirigidas a la educación y escuelas, donde se involucre a maestro, personal administrativo de la institución y a los padres de familia, para que haya programas donde se trate de erradicar la violencia entre los niños. Y es que después de la pandemia los niños regresaron más agresivos a las escuelas.

Por ello también deben generarse políticas públicas de salud mental porque si en sus casas hay violencia ellos replican el comportamiento. A su parecer aumentar sanciones no erradicará la violencia o los actos delictivos dentro de la sociedad.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo Circuito determinó restituir a la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado en el cargo y dejar sin efecto el nombramiento de la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos.

Desde hace más de dos años la magistrada presentó un amparo en contra de la determinación del Congreso local, donde se determinó que no era idónea para ser ratificada en el cargo por otros cinco años.

Foto: Wenceslao Fuentes.

/ct