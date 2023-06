Protestan en escuela de Veracruz por falta de maestros (+Video)

Madres de familia de la Escuela Primaria ‘Benito Juárez García’, en la congregación Dos Lomas, tomaron el plantel en demanda de que la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz envíe un maestro o maestra titular para el único salón de cuarto grado, porque los alumnos pierden clases, y la situación amenaza con extenderse a otros 2 grupos.

Adriana Torres, cuya hija está inscrita en ese grupo, explicó que la maestra titular pidió permiso para ausentarse en diciembre del año 2021, pero nunca se envió a otra persona para sistituirla de manera formal, por lo que el director llevó a una maestra y al parecer no está contratada formalmente.

“No tiene plaza. El director fue el que nos dio la opción de que le pagáramos a la maestra para que los niños no estén sin clases, o no habría quien les diera clases. Esto no era común en la escuela, pero desde el ciclo pasado los papás le han estado pagando a los maestros que han venido a cubrir a esa maestra”, explicó Torres.

Cada padre o madre de familia paga 35 pesos a la semana, lo que hace un total de 140 pesos mensuales, y son 33 paterfamilias, lo que hace un total de 4 mil 620 pesos que aporta el grupo entero para el pago del suplente.

No están de acuerdo en que además de haber pagado 700 pesos por inscripción de cada alumno, ahora deban hacer esa erogación que le corresponde a la autoridad educativa, no a ellos.

Las demás madres de familia añadieron que esa situación suele ocurrir con el salón de cuarto grado.

Lo peor es que el problema empieza a extenderse en el plantel, pues el maestro de quinto grado ya se fue y ya hay una persona que lo sustituye, pero se ignora en qué condiciones.

“El ciclo pasado era el grupo de cuarto grado, y entonces estuvueron pagándole a la maestra, ellos ya pasaron a quinto grado, pero a los que estaban en tercer grado y ahora están en cuarto ahora les toca”, explicó Cruz Aremy Molina.

Las jefas de familia explicaron que en ausencia de un maestro o maestra el director atiende al grupo del que se trate, pero en ese caso de cuarto grado, como iba a ser una ausencia larga se debió buscar un maestro sustituto para no dejar abandonado al alumnado, cuyo aprovechamiento se ve afectado.

/pn