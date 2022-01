Propósitos de año nuevo llevan a las personas al nutriólogo

Aseguró que todos desean empezar de nuevo y con toda la actitud, sin embargo eso se les olvida a los 3 meses, pues es cuando empiezan a abandonar el plan.

"Tenemos todo tipo de pacientes, hay quienes duran y otros que no. Los que no a los 2 o 3 meses ya están desertando y dejan de asistir a consulta, pero también están las personas que llegan por un problema de salud, que si se quedan, porque en su objetivo no está nada más perder peso".

Dijo que muchos pacientes ven la Semana Santa como su límite y lo vuelven a retomar posiblemente un par de meses antes de terminar el año.

La situación económica por la que actualmente se atraviesa impide a muchos no poder asistir con un profesional, por eso pidió no dejarse engañar por dietas "milagrosas" en redes sociales.

"A las personas que tal vez no puedan acudir con un nutriologo pero que quieren cambiar su estilo de vida les recomendaría que en su día a día incluyan todos los grupos de alimentos, que hagan 5 comidas al día acompañado de un poco de actividad física, consuman 2 litros de agua al día y sobre todo tengan mucho cuidado con las dietas que siguen de las redes sociales, pues aunque probablemente los hagan perder peso, también los llevarán a una anemia o incluso algo más grave".

Recomendó ocupar frutas y verduras de temporada, además de asistir al mercado, pues dijo, ahorrarán mucho más.