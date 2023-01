Prohibir publicidad de cigarros no disminuirá su consumo: Comunidades Seguras

Prohibir la publicidad de cigarros o hacer que ésta sea menos visible no servirá para de desestimar su consumo, pues el meollo estriba en regular los espacios para fumadores, aseveró Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado.

Opinó que fumadores los habrá mientras exista algún producto que les satisfaga esa supuesta necesidad, de modo que ése no es el punto medular.

"La persona que tiene adicción al tabaco no va a dejar de fumar por una ley; es un tema de salud pública, es un tema de adicciones, implica que si a la vista no está el tabaco lo que se va a provocar es que haya una venta clandestina, porque el adicto al cigarro, que no es tratado, va a tener una necesidad que resolver y va a sustituirla por otro elemento", resaltó Zúñiga Mezano.

Recalcó que por una ley no se retira un vicio, tampoco por esconder al producto porque el interesado buscará y hallará lo que requiere.

"Es bueno solamente que se regule que en espacios públicos sociales no haya el consumo de tabaco; eso es bueno, sobre todo en familiares porque a cualquiera le ha pasado que iba a una terraza y había una familia y junto estaba una persona que quería fumar.

"En eso yo considero que es favorable porque es un área familiar y no un área exclusiva para personas fumadoras, eso sí es positivo y en eso sí coincido", recalcó Zúñiga Mezano.

De otra manera, en los negocios sólo ponen un área abierta pero no se resuelve el problema.

Recalcó que lo mejor es reforzar las áreas en las que no exhiben cigarros, porque la sola prohibición no resuelve nada.

Lo que sí se debería hacer son campañas para que las nuevas generaciones no se inclinen por el fumar, como ya se hace en Japón, Alemania y otras partes del mundo, puntualizó el presidente de Comunidades Seguras.