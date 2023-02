Programa de canje de armas, con impacto positivo en Veracruz

El programa de Canje de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional permite que la población voluntariamente se desarme, pues no se solicita ningún documento y tampoco se efectúa investigación alguna.

Pedro Hernández Bernal, comandante del 83 Batallón de Infantería en la Boticaria Veracruz, reconoció que en cada jornada llegan a acopiar una importante cantidad de armas que los ciudadanos tenían en su poder, pues a cambio de ellas proporcionan un electrodoméstico.

Actualmente la Sedena no tiene fecha para realizar el Canje de Armas en la zona conurbada, pero cuando se realizan se procede a destruir lo recibido.

"Sí hay gente voluntaria que quiere entregar su arma a cambio de algo, pero ahorita tiene rato que no lo hacemos en el Estado. Puede ser desde que tengan o no tengan papeles, es una cosa que no se requiere para que la población entregue sus armas, no se realizan investigaciones".

La campaña busca un desarme voluntario de la población, sin embargo, la propia SEDENA, es quien otorga permisos de portación de armas, siempre y cuando los ciudadanos cumplan con una serie de requisitos.

"Hay todo un procedimiento y toda una legislación y permisos y reglamentaciones para hacerlo".

Entre los requisitos para solicitar la portación de Armas se encuentra:

Carta de modo honesto de vivir

Firmada por el empleador

Firmada por el presidente municipal del lugar de residencia o el delegado en la Ciudad de México

Cartilla Militar

Certificado médico

Carta de no antecedentes penales

Certificado de no consumo de drogas

Comprobante de domicilio

Emitir el pago del permiso que tiene un valor de 2 mil 450 pesos de acuerdo a la página del Gobierno Federal.

