"Tras el regreso presencial de los alumnos el pasado 8 de febrero se empezaron a notar molestias, pues cuando ingresan a los campus Lerdo, Tlalixcoyan, Alvarado y Medellín, las aulas, sillas, mesas y áreas se encontraban en condiciones precarias, en algunos centros no hubo servicio de cafetería aún cuando hay clases desde las 7 am hasta las 9 o 10 de la noche. Otra situación es que les restringen el uso de los climas, el internet, cuando este era libre, e incluso en el campus de Alvarado les piden anotarse en una libreta cuando van a tomar agua. Todo esto sin contar las peligrosas condiciones en las que se encuentra el camino hacia el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado de la Unidad Académica de Alvarado que desde el 2020 se quebró" detalló Jaime Contreras.

La serie de problemas que enfrentan los diferentes campus del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado vienen arrastrando desde hace un tiempo, temas que golpean directamente a los estudiantes desencadenando las protestas, pues no están de acuerdo con ciertas actitudes y la gestión que está realizando el Director del Instituto, Miguel Hernández Linares, declaró el Maestro Jaime Contreras Romero , Secretario de Trabajos y Conflictos del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado .

Dio a conocer que en días pasados, dentro del campus Alvarado, se presentaron síntomas de covid-19 en alumnos, sin embargo siguieron sin cumplirse los protocolos establecidos, arriesgando la salud de alumnos y docentes.

Dijo que como docentes les recomendaron que hablaran con la Dirección, sin embargo no tuvieron una respuesta favorable, dando pie a los rumores de un traslado a Medellín.

Noticia Relacionada México suma cuatro semanas de reducción sostenida de contagios de covid

"En cuanto a los rumores de que el campus se pasaría a Medellín fue un comentario que los alumnos recibieron del personal que trae el Director, por lo que desconocen si es cierto o fue un tema de intimidación ante el levantamiento de los jóvenes".

El Profesor y Secretario alertó que la matrícula del instituto pasó de 2,855 a 1,800 alumnos, a consecuencia del cierre de carreras sin razón alguna, además de que el Director rompió lazos con los ayuntamientos para las becas que se otorgaban a los alumnos que se les dificulta estudiar por cuestiones económicas, y rompieron convenios con los bachilleratos en los que alumnos que llevaban cierto promedio ingresaban directamente y mantenían una beca.

Expuso que debido a las protestas del día 22 de febrero, el director se presentó en cada una de las unidades para dialogar con los alumnos pero ante la exigencia de estos, se fue.

Llevan proceso legal

"El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ha sido el encargado de que se lleve a cabo nuestro proceso, de hecho hemos tenido dos reuniones para conciliación en Xalapa pero el Director no se presenta. Tenemos el caso de 7 profesores, de los cuales algunos ya han sido despedidos, que estuvieron trabajando en el periodo de este Director bajo la modalidad ´asimilados a salario´, la cual no está contemplada para un docente que trabaja de lunes a viernes. Además hay un montón de faltas a nuestro contrato colectivo y prestaciones que no paga. Solamente en la administración de este director hemos tenido problemas, como Sindicato tenemos 18 años de existir y nunca habíamos tenido problemas con el pago de prestaciones", aclaró.

Mencionó que el Director quiere culpar al Sindicato del movimiento de los jóvenes.

"El movimiento de los alumnos no tiene nada que ver con la lucha de los docentes, pues el director intenta vincularlos aun cuando el proceso está legalmente señalado por la ley. Pedimos a las autoridades que busquen a los alumnos para que les den una pronta solución y se evite exponerlos" concluyó.

/dj