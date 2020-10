Prevén nula venta de flores por cierre de panteones

El 1 y 2 de noviembre son las fechas más esperadas por los vendedores de flores de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, porque simple y sencillamente, es la celebración con más días del calendario y en la que más ventas les genera, por encima del día de la madre y el 14 de febrero, sin embargo este año no será así.

"Ventas no hay, estamos trabajando a un treinta por ciento, si nos vemos afectados con el cierre de panteones todos los floricultores porque pues ¿a quién se le vende?" dice Roberto Carrasco quien recibe mercancía recién llegada en la banqueta de la avenida Díaz Mirón.

Javier Canseco y Rayito Gutiérrez convergen con don Roberto, los días de muerto no prometen mucho, "pues todavía de hecho no sabemos cómo se deje la gente, porque mucha gente se quedó sin trabajo y ahorita no hay entrada económica", dice Javier.

Rayito entiende que lo que se quiere evitar es la aglomeración, pero de que les va a pegar les va a pegar, dijo no poder comparar con otros años porque en otros años por diversos factores como el clima en donde se siembran las flores, dependiendo de eso sube el costo y eso hace que entre año y año varíen las ventas.

De lo malo lo bueno

El 2020 fue un año casi de pérdida para los floristas, así como les bajó ventas por falta de velorios y funerales durante la cuarentena, la pandemia también les aumentó en un 50 o 60% la venta a funerarias.

"Lo que fueron abril, mayo, junio y julio prácticamente fueron pérdida; todos esos meses que fue cuando estuvo fuerte lo de quédate en casa si había envíos pero muy pocos y fue antes de que el brote se acentuara más, pero fue después de la cuarentena cuando después de esos meses empezaron las defunciones, fue cuando ya empezó el trabajo para nosotros, básicamente trabajamos más con envíos a funerarias, al menos en las funerarias permiten únicamente diez personas", comenta Rayito quien trabaja en "Gutiérrez Florerías", con 18 años de experiencia.

Aunque don Roberto Carrasco no concuerda mucho con Rayito en cuanto a que el 2020 se medio salvó con la llegada de defunciones por culpa del Covid, "No nos generó mucho porque no hay velorios, son puras cremaciones.

"Bastante ha afectado y nos va a seguir afectando la pandemia durante todo el año, de hecho rebrote no es, porque la pandemia sigue, nunca estuvimos en verde", dice Javier Canseco otro vendedor de flores.

Producción a la baja

Algunas florerías como los Gutiérrez lograron sacar algo de venta durante la cuarentena gracias a que se promocionaron en redes sociales, las pocas llamadas no se hicieron esperar para diversas ocasiones.

Por su parte don Roberto asegura que la producción de flores durante 2020 estuvo afectada por la misma pandemia, "Ahorita producción no hay mucha, todos estuvieron afectados y nadie quiso arriesgarse por lo mismo de los contagios y por eso mucha producción no hubo este año porque no hubo siembras".

Para los días de festejo a los muertos las flores que se utilizan tradicionalmente son: la damasquina mejor conocida como cempasúchil, el crisantemo pompón, la codorniz, el moco de pavo o cerebro y la gladiola, todas sembradas durante el año pero usadas para día de muertos porque después de cortadas duran más.