Prevalece el desabasto de medicamentos para quimioterapias, denunció la Asociación Mujeres Unidas Contra el Cáncer.

Beatriz Cruz Solórzano, presidenta de la agrupación veracruzana, admitió que han canalizado a las mujeres a Xalapa para ser atendidas, pero hay pacientes que no llevan la continuidad del tratamiento y ponen en riesgo su vida.

"No ha habido esa continuidad con el tratamiento. No es que se les niegue rotundamente pero les dicen que no hay y que regresen el mes que viene y es algo grave porque el cáncer es una enfermedad que no se detiene, no sabe de carencias, va avanzando y si el tratamiento se suspende puede tener consecuencias graves".

Al menos dos pacientes recayeron por la falta de continuidad de los tratamientos.

Cabe mencionar que la agrupación apoya de 15 a 20 mujeres de manera mensual pero sigue escaseando el fármaco en el sector salud.

"Hay dos señoras, una ya está en su casa esperando ayuda. Hay medicamentos que son muy caros y como asociacion podemos ayudar hasta dónde podemos. Estamos hablando de una alta cantidad de mujeres que se han visto afectadas por la falta de continuidad de sus quimioterapias".

La agrupación reportó un incremento de al menos 15 por ciento en la cantidad de peticiones de ayuda para medicamentos contra el cáncer.

Cruz Solórzano confío que a la brevedad se resuelva el desabasto ya que las pacientes no pueden esperar con los tratamientos.

"Tenemos varios casos de señoras que no han solicitado apoyo de transporte y son más gastos y como están en tratamiento no pueden ir solas. Las mujeres se han visto afectadas porque su economía se ha visto afectada".

Las mujeres que necesiten realizarse mastografías pueden acudir a las oficinas de Muac ubicadas en el Local 1 del World Trade Center, de Boca del Río, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde.