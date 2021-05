Presenta candidato de Movimiento Ciudadano planilla para contienda 2021

El candidato a la presidencia municipal de Veracruz por el Movimiento Ciudadano, Oliver Olmos Cabrera, presentó la planilla que le acompañará en la contienda en busca de la alcaldía porteña.

Desestimó los rumores sobre una posible sustitución en la titularidad del abanderamiento del partido naranja una vez que el propio Dante Delgado Rannauro, lider moral de ese instituto político, le habría entregado en sus manos la constancia que lo acredita como candidato.

Acompañado de los integrantes de la planilla que buscará lograr la alcaldía porteña que encabezan la síndica única María del Rosario Lara Lara y el regidor primero Rafael Gómez Casas, Olmos Cabrera rechazó que exista la posibilidad de que sea sustituido en fecha próxima.

"Estoy fuerte decidido y preparado con todo para salir a las calles a buscar el voto popular, el próximo 4 de mayo iniciaremos campaña y haremos historia ganando la alcaldía de Veracruz con una planilla integrada por veracruzanos comprometidos y decididos a cambiarle el rostro a la política y al gobierno de Veracruz".

El abanderado del Movimiento Ciudadano dijo

que la conformación de la planilla se basó en las acciones en beneficio de los ciudadanos y de la población en general que han venido realizando cada uno de los integrantes.

"Es gente comprometida que ha trabajado y que busque el beneficio de todos, no sólo de unos cuantos que no responde a intereses oscuros o de una familia, que no busca el beneficio propio antes que el de la colectividad, gente que realmente quiere a Veracruz y que hará un gran papel en el Cabildo de la ciudad".

Finalmente negó que haya utilizado el Movimiento Civil Independiente como plataforma o trampolín para lograr la candidatura.