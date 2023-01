Preocupante aumento de alcoholismo en mujeres y niños detecta AA

La población femenina y la infantil se han convertido en un factor de preocupación por su creciente consumo de alcohol, alertó Fabián A., integrante de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos.

Al informar que del 23 al 29 de enero se realiza a nivel nacional la Semana Compartiendo Esfuerzos destacó el crecimiento en el consumo de alcohol pero a diferencia del pasado, los varones adultos no son ya los principales consumidores.

"A nivel nacional somos 120 mil alcohólicos en recuperación, más los que ya no están. Lo que sí tenemos es que la mujer, ya no es tanto el hombre, que siempre el hombre era el problema del alcoholismo, ahora la mujer está a la par del hombre.

"Por la cuestión de la pandemia, por el encierro, ahí se empezó a consumir más alcohol", señaló Fabián.

A la pregunta de cómo conseguían dinero para el alcohol si había desempleo, recalcó para quien tiene un vicio no siempre se requiere dinero.

"Cuando yo tomaba no trabajaba y no necesitaba dinero para andar briago, y hoy en día tenemos jóvenes de 14 a 15 años con problemas de alcoholismo", subrayó Fabián.

Hizo hincapié en que el problema está en el consumo desmedido y no en el tipo de bebida, pues allí inician las adicciones y sus consecuencias.

"En mi caso, cuando fui consumidor activo no pude dejar de beber por mí mismo", remarcó el representante de Alcohólicos Anónimos.

Dijo que AA trabaja con todas las instituciones del Sector Salud y , todos los grupos que llevan el mensaje a la población.

Mencionó que en el municipio de Veracruz existen cerca de 40 grupos de Alcohólicos Anónimos, y en el país son 14 mil grupos.

ANEXOS

El integrante de Alcohólicos Anónimos dejó en claro que ellos son ajenos a los llamados 'Anexos'.

"Nosotros no encerramos, no anexamos, no pedimos dinero; nosotros transmitimos el mensaje, los llevamos, les decimos 'date la oportunidad un mes para que escuches la experiencia', eso es lo que hacemos", puntualizó Fabián.

