Preocupa a alcaldes desaparición del Fortaseg en Veracruz

Alcaldes de Veracruz se mantienen en incertidumbre ante los ajustes que se avecinan para 2021 y es que además desaparecerá el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

El alcalde Fernando Yunes Márquez, dijo que tan solo el Ayuntamiento de Veracruz dejará de recibir 14 millones de pesos del Fortaseg, lo que impedirá crecer a la Policía Municipal.

Admitió que es incierto el presupuesto del próximo año pues se avecinan recortes importantes para estados y municipios.

Esto se traducirá en menos obra pública pero también en menor seguridad, por lo que confió en que la propuesta de Paquete Económico sea rectificada.

"No sabemos como quedará el presupuesto pero vendrá un recorte para estados y municipios. La policía municipal se mantendrá pero no la podremos hacer crecer".

A su parecer es inviable canalizar más recursos a la Guardia Nacional y recortarle apoyos en materia de seguridad a los municipios pues no será suficiente.

"Sí apoya la Guardia Nacional pero no es suficiente porque no tiene el número de elementos suficientes para tener un despliegue territorial y suplir a fuerzas municipales. Debe ha de un esfuerzo conjunto y que los municipios también tengan sus propias instituciones. La Guardia Nacional no tiene suficientes elementos pero no es por un tema de voluntad de ellos sino de capacidad operativa".

Yunes Márquez señaló que un municipio como Veracruz necesita de al menos mil elementos pero apuradamente se llega a 600 entre todas las fuerzas del orden.

Por ello es preocupante que el próximo año no se vaya a contar con el apoyo de fondos federales para poder reforzar los esquemas en materia de seguridad y prevenir el delito.