Poste de luz a punto de caer pone en peligro a vecinos de Medellín

Medellín de Bravo

Que onda mi raza ahora si ando que ni el sol me calienta y ya eso es mucho viendo como están las temperaturas en Veracruz, pero es que lo que les traigo hoy si molesta mucho porque se ha estado diciendo y pidiendo y no hacen caso.

Hoy el reporte ciudadano que me hacen llegar ustedes es de la ya muy famosa Comisión Federal de Electricidad, para los cuates CFE, porque siguen sin atender el mantenimiento a postes de su propiedad.

Pues ahora si que a los que les cayó la voladora fue a mis carnalitos de la calle Río Cotaxtla sobre la carretera estatal Veracruz- Medellín en donde está a punto de caerse un poste de luz con una gran cantidad de cables.

La verdad es que el poste ya está a punto de colapsar, lo que mas preocupa es que cerca hay casas y negocios, ¿saben qué es lo que las autoridades hicieron con respecto a la situación? Únicamente pusieron cinta amarilla de "prohibido".

Aja y ¿los que viven pasando ese callejón van a volar, flotar, teletransportarse a sus casas? De verdad que se pasan, no creo que no se den cuenta del peligro que representa el poste y los cables en esas condiciones, lo peor es que me dijeron los vecinos que no es queja de ahorita.

"Tenemos miedo de que se termine de caer el poste y se jale con todo y cables porque puede ocasionar una desgracia además de que todos nos vamos a quedar sin luz" dijo una de las vecinas.

Ante la preocupante situación los vecinos hacen un atento llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que se aparezcan cuanto antes por la calle Río Cotaxtla de la carretera estatal Veracruz - Medellín y arreglen lo que les corresponde.