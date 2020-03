En el marco de la agenda bilateral para analizar los retos y oportunidades que existen entre México y Estados Unidos, industriales mexicanos se reunieron con el embajador del vecino país del norte, Christopher Landau.

Tras la reunión en el Club de Industriales de la CDMX, José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz, recordó que EU es el principal socio comercial de México, con quien se maneja el 80 por ciento de las exportaciones y con el T- MEC debe determinarse la forma de transitar en la relación comercial.

"Todos queremos un vecino próspero y entre países no se quiere un vecino con problemas sociales o económicos. Con la reunión vimos cuál es la visión sobre el país que él representa y que es importante construir con el embajador porque él es el portavoz de lo que se vive en México ante su presidente".

Destacó la sensibilidad del embajador y el interés que tiene por trabajar de forma transparente.

"Es un hombre fuera de serie, es ameno, es cordial, es muy humano y alguien transparente".

En la reunión se abordaron tres temas fundamentales: frontera, inseguridad e inversión bilateral.

En el primero abordaron el aumento del tráfico de drogas y armas y se pidió trabajar en lugar de buscar culpables.

Además se descartó la frontera abierta pues el cruce entre ambos lados debe ser ordenado y bajo normas de cada nación.

El vecino del norte se encuentra preocupado por los niveles de inseguridad de México y está interesado en apoyar sin intervenir con la soberanía.

Se habló de la importancia de generar certeza jurídica para hacer negocios, pues no se puede invertir sin que existan condiciones adecuadas.

Urreta Ortega hizo énfasis en que el Gobierno Federal debe respetar los acuerdos establecidos y citó de ejemplo el caso de la planta de Constellation Brands en Mexicali, proyecto autorizado por los Gobiernos Federal y Estatal, que lleva el 60 por ciento de construccion con una inversión de 900 millones de dólares, al día de hoy, y que ahora se pretende someter a consulta.

Mencionó que el país vive una situación complicada y no es por el coronavirus, el conflicto Araba Saudita- Rusia u otros factores internacionales, sino por problemas exclusivos del país y la solución la tiene el gobierno mexicano quien debe escuchar a los empresarios y abrirse a la inversión privada, quien genera la riqueza y empleo.