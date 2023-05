¿Por qué no se actúa?, cuestiona Morales Lechuga sobre presunto saqueo al ISSSTE con Yunes

Debería actuarse en contra de los malos manejos que realizó Miguel Ángel Yunes Linares cuando estuvo al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dijo en un tweed, Ignacio Morales Lechuga, exprocurador. Destacó los señalamientos del presidente Andrés Manuel López por los presuntos saqueos que el panista llevó a cabo cuando estuvo al frente de la institución.

"Obrador afirmó que con Yunes al frente del ISSSTE hubo saqueos. (...) por qué en este caso y en otros no se actúa en consecuencia", señaló.

Cabe recordar que el presidente señaló que se busca terminar de limpiar todo el sector salud, que, como otras áreas del gobierno, estaba infestada por la corrupción.

Acusó que para hacer un análisis de sangre había que ir a un laboratorio privado, además que todos los servicios estaban subrogados, subcontratados. Fue más allá al comentar que al ISSSTE lo dejaron como un cascarón, sin nada, hasta los quirófanos.

"Imagínense lo que hicieron con el ISSSTE. Estuvo ahí en el ISSSTE la maestra Elba Esther, bueno, ella fue la que impuso a Yunes (Yunes Linraes). Exgobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se dedicaron a saquear. Ahora que estamos buscando integrar todo, recuperar lo público frente la privatización, nos dice el prestador de servicio: pues no se pueden llevar este quirófano o no pueden usarlo, porque no sólo es el quirófano, la instalación eléctrica también es mía en el hospital", comentó el ejecutivo federal.

Denuncias e investigaciones

Cabe recordar que Miguel Ángel Yunes Linares es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos cometidos durante su paso al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el sexenio de Felipe Calderón.

La FGR confirmó en abril de 2021 que inició una carpeta de investigación en contra de Yunes Linares. En dicha fecha se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó dos denuncias en contra del exgobernador por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2020.

Es de mencionar que en 2016, la Sección 32 del SNTE también denunció a Yunes Linares por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y operación con recursos de procedencia ilícita en perjuicio de sus agremiados durante su paso como director general del ISSSTE. Además, en el mismo año, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por enriquecimiento ilícito en contra del panista.