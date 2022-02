¡por_primera_vez!_pareja_lgbtttiq+_se_casa_sin_amparo_en_veracruz

Con este cambio, el matrimonio se trató bajo el criterio de "matrimonio heterosexual" y no hubo la necesidad de conseguir un amparo.

Mencionó que este proceso de cambio de nombre se dio de manera ágil y rápida, pues tardó aproximadamente dos meses en realizar el trámite y en obtener la respuesta.

"Tenemos el apoyo del Registro Civil y de la Comunidad Jarochos para hacer el cambio de nombre, gracias a ellos no tuve que pagar nada", indicó Nicole.

Mencionó que actualmente hay más chicas trans que han realizado este cambio en el estado y fuera de él.

No obstante, quienes hicieron este cambio en la Ciudad de México, mencionan que no se realiza un cambio en el acta, si no que se crea una nueva y esto, al no realizar un cambio de identidad, impide que otros documentos sean modificados o existan más dificultades para realizarlos.

