Por pandemia, cae movimiento de mercancías en Veracruz

El movimiento de mercancía en el Puerto de Veracruz cayó en un millón de toneladas durante el primer semestre del año, derivado de la emergencia sanitaria mundial del coronavirus.

Manuel Reynaud Agiss, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz, expresó que en la primera mitad del 2019 se movió 14.1 millones de toneladas y en 2020 se reportó 13.1 millones.

La mayor caída fue en el sector automotriz con 48 por ciento menos de carga vehicular.

También se reportó 14 por ciento de caída en carga contenerizada y 26 por ciento en la carga general.

"Es un reto muy importante, que no lo vimos venir, sin embargo, la actividad económica no debe ni ha parado. Sin duda ha generado una disminución importante en los volúmenes de carga, Veracruz no es la excepción pues hemos sufrido estas condiciones y el análisis estadístico del primer semestre arroja números que no contemplábamos pero no queda más que resistir la circunstancia".

Sin embargo, hubo sectores que reportaron alza como: graneles minerales, agrícolas e hidrocarburos.

Los agentes aduanales de Veracruz afrontan la situación primero garantizando la salud de los colaboradores y atendiendo las peticiones de servicios de importadores y exportadores.

"Han sido meses muy difíciles sobre todo de abril a julio. Quisiéramos pensar que en agosto habrá un repunte en las operaciones del comercio exterior".

Por otro lado Reynaud Agiss reiteró que los agentes aduanales respetarán las decisiones del Gobierno Federal sobre los cambios en posiciones estratégicas en puertos y aduanas.

La posición será de colaboración con la autoridad, aunque al momento se mantienen a la espera de la notificación de posibles cambios.