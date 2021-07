Polarización luego de que AMLO señala el regreso a clases para agosto

"Yo como estudiante, te puedo decir que deberíamos regresar ya este ciclo, que casualidad que para las clases si hay peligro de contagiarse pero para andar en el malecón, playa y plazas no. Lo que pasa es que somos hipócritas y nos están haciendo aún más flojos, ya lo dijeron, tenemos que aprender a vivir con el virus" comentó Nereyda Gamboa, estudiante.

Dijo que lo único que se está provocando es que la educación y disciplina vayan aún más en decadencia y que están creando generaciones aún más débiles.

Por otra parte, maestros que ya esperaban con ansias poder regresar, están cambiando sus posturas debido al nuevo incremento de contagios en la zona.

"El presidente no está tomando en cuenta todas las perspectivas que hay sobre la mesa, como profesor te puedo decir que no estamos listos, nos enfrentamos a la negación de los padres de familia porque ellos tienen la opción de llevar o no a sus hijos. No es tan fácil como decir "llueva, truene o relampaguee", hay que recordar también que muchas escuelas fueron saqueadas y menos tendrán las debidas condiciones sanitarias" puntualizó, Carla Mendoza, maestra.

Dijo que ve muy poco probable el regreso a clases y afirmó sería un retroceso muy grande para el país. Aseguró, hay formas que pueden resultar mejor, un ejemplo sería el regreso híbrido, en el que se turnen para asistir ciertos días y horas.

