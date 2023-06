Poder Judicial podría convertirse en brazo ejecutor del gobierno de Veracruz: Anilú

Tras la revelación de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez, ordenó a los jueces consultarle sobre las resoluciones relacionadas con los amparos de juzgadores federales, la diputada local del PRI, Anilú Ingram Vallines, reconoció el riesgo de que el Poder Judicial se convierta en un brazo ejecutor del gobierno estatal.

En vista de esta situación, hizo un llamado a los miembros del Poder Judicial para que apliquen la ley y, sobre todo, respeten la autonomía del TSJE en su tarea de impartir justicia.

Y es que jueces de Veracruz fueron advertidos, en una reunión con celulares apagados, que también serán encarcelados si dictan fallos o amparos "a favor de criminales" para liberarlos.

Supuestamente la reunión fue el 17 de junio en la comunidad La Orduña, en Coatepec y algunos jueces revelaron en anonimato que recibieron la instrucción de avisar todo a Lisbeth Aurelia Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

"Es crucial que se respete la separación de poderes, que se adhieran a la ley y que se respete su independencia. De ninguna manera deberían permitirse este tipo de acciones. Sería lamentable y preocupante si esto llegara a ocurrir".

Consideró grave que desde otro poder, como el Ejecutivo, se subordine a los impartidores de justicia, ya que esto pondría en riesgo a todas las personas que esperan una sentencia en la entidad.

"Aunque hasta ahora no he recibido comunicación directa de algún juez en particular, he sido informada de manera indirecta a través de los medios de comunicación sobre estos mensajes anónimos. Sería preocupante que se estén llevando a cabo este tipo de acciones".

Cabe recordar que algunos jueces del Poder Judicial denunciaron que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, los convocó durante el fin de semana y les pidió que no acataran los amparos emitidos por los jueces federales.

"No se puede permitir esto. Es fundamental garantizar la separación de poderes y, en caso de que se haya producido esta situación, la administración de justicia en nuestro estado estaría en grave peligro".

Además, se les recomendó a sus colegas que consulten con ella las sentencias que planeaban emitir, especialmente en casos polémicos o mediáticos, para evitar que les ocurra lo mismo que a la jueza Angélica "N".