"Plan B" incapacita al INE para organizar elecciones confiables: Coparmex

La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) se sumó este domingo a las expresiones en defensa del Instituto Nacional Electoral, y respaldó el llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que si existen elementos de inconstitucionalidad suspendan el llamado "Plan B".

Manuel Liaño Carrera, presidente de Coparmex Veracruz, a través de un comunicado sostuvo: "Somos los ciudadanos los que tenemos que determinar lo que sucede en este país, no podemos estar sujetos al capricho de un gobierno o de un partido político; somos los ciudadanos -y tenemos que darnos cuenta- que solo somos los ciudadanos los que vamos a resolver los grandes problemas de este país, no lo va a hacer ningún partido político, del color que sea, ni ningún gobierno", afirmó.

Llamó a los mexicanos a cuidar la democracia y a velar por el fortalecimiento de los organismos autónomos, pues construir instituciones como el INE, ha costado a la sociedad años de trabajo, esfuerzo y recursos.

"Esta modificación, este paquete de reformas electorales lo que están realizando es debilitando, pulverizando al INE, y con ello lo que significa. Hay consecuencias muy delicadas en caso de que termine este proyecto de ley siendo vigente; desde incapacitar al INE para atender los procesos electorales", dijo Liaño Carrera en el comunicado.

Explicó que algunos de los riesgos ante la aplicación del llamado Plan B "es que no tengamos democracia, que el voto no cuente, que la decisión de los mexicanos no sea tomada en cuenta, que regresemos a procesos electorales que teníamos hace 35-40 años donde había un partido hegemónico, donde ellos decidían quienes gobernaban y ellos llenaban las urnas de votos y esto hoy no lo tenemos".

Para finalizar recordó que gracias a los avances que en materia democrática hay en el país, existen elementos que nos permiten tener procesos confiables, como son la participación ciudadana en casilla para recibir y contar votos y la credencial para votar con fotografía, ambos en riesgo ante los propuesto y aprobado en el "Plan B".