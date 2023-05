Conoce a PincelArte y Poderozo, muralistas veracruzanos que dejan huella en la ciudad

Dos veracruzanos están dejando huella en la ciudad a través del arte y la música; se trata de Daniel Ferman y Miguel Ángel Rodríguez, muralistas que bajo los nombres de PincelArte y Poderozo, respectivamente, rinden homenaje a estrellas de la salsa y el pop.

Su reciente viralización en las redes sociales no solo ha llamado la atención de los jarochos, sino también de sus propios ídolos, lo que les ha permitido llevar su labor muralista traspasando fronteras.

En entrevista con Galería, los artistas urbanos conversaron sobre sus respectivos proyectos, los cuales se encuentran en distintas áreas de Veracruz y con los cuales dan otro toque de vida a los sitios donde los plasman.

Labor social

Ubicado en el Residencial del Bosque, el mural de Ferman evoca a Taylor Swift, cantautora estadunidense hoy llamada ´La industria musical´, debido a sus logros sin precedentes en esta.

PincelArte, quien vivió en Estados Unidos hace un par de años, conoció a la intérprete de ´Red´ a través de sus producciones musicales.

"Tiene mucho la facilidad de que las situaciones que pasa, las escribe y aparte saca beneficio de ello. Me gustó mucho su visión de negocios y por eso la empecé a seguir."

"Independientemente de su música, fue mi admiración por ella que decidí ir a un concierto (en Houston) donde me impactó más y ahora estamos aquí haciéndole un pequeño homenaje", relató el muralista.

La evocación surgió como contraparte a un mural de 2016 que le dedicaron a la cantante en Melbourne, Australia, donde pintaron su rostro junto al mensaje ´En memoria de Taylor Swift 1989-2016´ y con el que quiso revelar una contraparte a este dato negativo.

"Pensé en esta imagen porque es muy representantiva de ella" -afirmó- "En un concierto de su era ´1989´, en esta escena pide que griten ´¡Sidney!´ Entonces de ahí lo tomé para que empezaran a tener idea de que está en Australia."

Conforme empezó a desarrollarlo, Ferman subió imágenes a sus redes sociales, donde se encuentra como @PincelArte y, tras llegar a páginas de seguidores de Swift, el mural comenzó a propagarse por las redes.

Daniel dedica una frase del tema ´New romantics´ de Swift, ´The best people in life are free´ (Las mejores personas en la vida son libres) y le dedica un mensaje positivo: "Larga vida a Taylor Swift´ junto al año de su nacimiento y un símbolo de infinito.

"La gente lo ha entendido perfectamente, es una contestación" -relató- "La mayoria siente un alivio a ese enojo que tenian con la gente que apoyó aquél mural y en redes sociales han intentado etiquetar a Taylor para que de una manera llegue a ella."

El mural de PincelArte de Taylor Swift se encuentra en la Avenida Las Tekas #195 y es uno de los proyectos no solo artísticos, sino sociales, con los que Daniel Ferman busca continuar dejando huella en Veracruz.

Raíz salsera

Si alguien ha llamado la atención en las últimas semanas ha sido el propio Willie Colón y no precisamente por su próximo regreso a Veracruz, sino por el homenaje que en Infonavit Chivería ya se encuentra hacia ´El chico malo del Bronx´, producido por Poderozo.

El mural, situado en la calle Tomás Mann, fue publicado por el muralista en su Facebook, imagen que llegó a las propias redes del salsero, quien se presentará el domingo 4 de junio en el World Trade Center de Boca del Río.

"Yo no sabía qué pasaba" -comentó Rodríguez- "Hubo gente que lo mencionó varias veces en su muro, unos días después lo compartió y eso me tomó por sorpresa."

El mural del intérprete de ´Todo tiene su final´ es uno de los diversos dedicados a personalidades de la salsa de Poderozo, quien tras regresar de Estados Unidos y montar un negocio de publicidad, retomó la actividad que inició en la adolescencia, el arte urbano.

Así comenzó a pintar, con aerosol, retratos de Héctor Lavoe, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Frankie Ruiz y recientemente un Bad Bunny en una barbería local. Las calles se han vuelto su galería y, desde su viralización a través de Colón, el proyecto de Poderozo involucrará no solo a pintores, sino también músicos y comparsas.

"El fruto de esto me ha acercado a grupos y cantantes de salsa de aquí. El lugar donde pinté a Willie es un edificio donde viven varios músicos de salsa, el barrio es muy salsero", destacó.

"Ellos me prestaron el edificio para grabar un video, sacaron instrumentos, reflectores, llamaron a una comparsa y así se hizo el jam de barrio", subrayó Rodríguez, quien dará seguimiento a murales de personalidades del género musical con reuniones similares.

"Se dio la idea de que deberíamos hacer lo mismo en barrios de la ciudad", agregó Poderozo, quien tras conversar con Imagen de Veracruz desarrolló uno del ´Conejo malo´ y compartió la culminación de un rostro de Rubén Blades, el cual sorprendió a habitantes de la colonia Reserva 1 y está por presentar uno más de Héctor Lavoe en La Huaca.