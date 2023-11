Piloto naval fallecido en Acapulco recibe homenaje en la Escuela Náutica de Veracruz

Cadetes y personal de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, realizaron un homenaje póstumo en honor a José Andrés Soberano Mellado, piloto naval que falleció en la ciudad de Acapulco, Guerrero, durante el impacto del huracán "Otis".

El homenaje se realizó este sábado 4 de noviembre, y se recordó la memoria del piloto naval, quien estudió en la Escuela Náutica Mercante "Fernando Siliceo" de la ciudad de Veracruz. El veracruzano tenía 27 años cuando murió, víctima de los efectos devastadores del impacto del huracán "Otis" el pasado 24 de octubre.

Francisco Méndez Hernández, director de la escuela náutica dirigió unas palabras a la comunidad estudiantil naútica, y dijo que José Andrés siempre estará presente en sus corazones. El piloto fue parte de la generación 2015 - 2019 de la escuela náutica, y ese año se graduó como piloto naval.

"Quiero expresar mis sinceras condolencias por la pérdida. No puedo imaginarme lo que están sintiendo y no hay palabras. Para esta alma mater siempre estará presente. La muerte no la entendemos, nos causa una herida y una cicatriz que duele para toda la vida".

Dijo el director.

Además de autoridades del plantel naval, Andrés Montoya Nogales, excompañero de José Andrés dio unas palabras para recordar al joven piloto.





También se realizó un homenaje por el exalumno Kevin Gerard Arcos, quien falleció este año a los 25 años de edad por causas ajenas al huracán.

A los dos ex estudiantes de la Náutica se les despidió con honores y se lanzó una ofrenda floral al mar para recordarlos de acuerdo con las tradiciones navales.

¿Quién fue José Andrés Soberano?

El joven de 27 años es originario de Puebla, pero viajó a Veracruz para realizar sus estudios en la Escuela Náutica Mercante "Fernando Silíceo y Torres, ubicada sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Sus familiares también compartieron en Facebook la noticia de la muerte del joven, quien había sido reportado como desaparecido luego de que el huracán Otis tocó costas guerrerenses el pasado miércoles 25 de octubre.

La última hora que supieron de él a través de la aplicación WhatsApp fue al filo de la media noche. El joven se encontraba de guardia a bordo del yate Aca Rey, el cual estaba estacionado en la bahía de Santa Lucia, Acapulco, donde tenía apenas una semana de trabajar.