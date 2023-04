Piezas históricas en Veracruz deben resguardarse sin daños, son patrimonio cultural: Guillermo Macías

El incidente difundido en redes, sobre la caída de 2 piezas históricas que trasladaban del Museo Baluarte de Santiago al Museo de San Juan de Ulúa no es el fin del mundo, pero sí debe ser un llamado a tener más cuidado con el patrimonio cultural, aseveró el antropólogo y guía de turistas, Guillermo Macías Lagunes.

El lunes 10 de abril se difundió esa información con imágenes fotográficas alusivas al hecho, que despertaron reacciones de asombro, pero también de preocupación, ante el temor de perder parte del patrimonio cultural de los veracruzanos y los mexicanos.

Además, no había una postura oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El antropólogo opinó que antes del traslado se debió verificar en qué condiciones se haría y tomar medidas para evitar accidentes.

"Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia debieron verificar el material y el soporte-peso. No creo que el museógrafo del INAH sea responsable de esto".

"Lo que sí es importante mencionar es que el Instituto es el responsable de salvaguardar los bienes inmuebles y todo lo que tiene de carácter histórico, arqueológico, prehispánico", aseveró Macías Lagunes.

Resaltó que accidentes ocurren en todo el mundo, pero el INAH debe asumir su responsabilidad.

"Accidentes o incidentes ocurren en cualquier parte del mundo y nosotros no estamos exentos de eso y nosotros no estamos exentos de eso. Lo que sí es importante es que se utilice material de calidad y se haga un chequeo constante de que todo esto sea a nivel de estabilidad para que no ocurra este tipo de accidentes", puntualizó Macías Lagunes.

