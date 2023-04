Piden Diócesis de Veracruz no excederse en el alcohol durante Semana Santa

En la culminación de Semana Santa y el inicio de la segunda semana de asueto el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, exhortó a la población a cuidarse y cuidar a sus familias para que esté periodo de descanso tenga un final feliz y no con alguna tragedia.

Diversas voces han destacado la presencia de personas alcoholizadas en la ciudad y casos de niños extraviados en áreas de alta concentración humana, sobre todo en las playas.

Ante ello el clérigo exhortó a las familias a cuidar a sus integrantes, sobre todo a menores y a los adultos mayores, para evitar incidentes de personas extraviadas o accidentadas.

"Que tratemos de cuidar a nuestros niños, cuidar a todas las personas que están con nosotros; es un día para convivir entre nosotros; a veces no convivimos, sobre todo los que vienen de ciudades grandes, no conviven todos los días con la gente.

"Es muy normal que pueda haber ciertos choques o ciertas tensiones, pero tenemos que buscar lo que nos une, no lo que nos divide, para que este tiempo sea verdaderamente un tiempo de descanso, que lo disfrutemos todos, no que lo suframos, no que lo parezcamos", exhortó Briseño Arch.

RESPETO

En entrevista previa a la misa que le corresponde oficiar en la Catedral de Veracruz el obispo invitó a propios y visitantes a tener paciencia y tolerancia para no generar problemas en los sitios públicos ni en ninguna otra parte.

"Que, nos portemos bien en todos los aspectos: en la bebida, en la comida, en las diversiones, buscar siempre cosas que verdaderamente nos hagan bien a todos y nos ayuden.

Les pido a todos los que van a salir a carretera, que manejen con precaución, que no se aloquen; que traigan casco todos los que usan moto tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, y que tengan cuidado; y que se les metan a los coches las motos, y también los peatones hay que tener un poquito de cuidado porque a veces cruzan las calles sin fijarse que viene un coche.

Entonces, evitar todo ese tipo de cosas y sobre, cuidarnos unos a otros", subrayó Briseño Arch.

Fotos: Heladio Castro.

/ct