Piden ayuda a Marcelo Ebrard para hacer justicia por muerte de María Luisa

Familiares y amigos de la joven María Luisa D. C., quien perdió la vida el pasado jueves 20 de abril luego de ser impactada abordo de una motocicleta por un automovilista en presunto estado de ebriedad, se manifestaron a las afueras de un reconocido café del municipio de Boca del Río en dónde se encontraba el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard para pedirle que haya justicia por la víctima.

Los familiares manifestantes señalaron que el caso se ha manejado presuntamente con irregulares pues indicaron que responsable del accidente fue puesto en libertad la misma noche del accidente. Lo anterior luego de pagar una fianza, además de que denunciaron que la aseguradora tampoco ha querido responsabilizarse de los gastos.

"Estamos aquí para solicitarle al canciller su apoyo en el caso de mi sobrina, pues no hemos tenido respuesta alguna ni de la fiscalía ni de la aseguradora. Ella ya no va a regresar, quedaron 3 menores que ahora les hace falta su mamá hoy es día del niño y ella ha no puede estar con sus hijos ", expuso María del Carmen Diliegros Hinojosa, tía de la víctima.

La manifestante enfatizó y recordó que María Luisa dejó tres menores aunado a que el estado de salud de su esposo es delicado debido al accidente, pues detalló que debido a problemas de circulación se ha complicado la situación en uno de sus brazos.

"Estoy segura de que se vendieron porque pusieron que el señor no iba en estado de ebriedad y hay pruebas en contra de él de que el señor si iba en estado de ebriedad. Como familia pedimos apoyo porque ya tenemos una semana y no hay solución."

Cabe recordar que la noche del accidente, la víctima fue impactada cuando esperaba el verde del semáforo en una motocicleta junto a su esposo y su pequeño hijo de dos años de edad por un automovilista identificado como Eduardo O. M. en presunto estado de ebriedad, el cual posteriormente se dio a la fuga.

