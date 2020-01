Pide Setsuv aumento del 20%; protestan en Veracruz

Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) marcharon de forma simultánea en las cinco regiones en las que se divide la máxima casa de estudios, esto ante la revisión del contrato colectivo de trabajo.

El coordinador de la Comisión de Prensa y Propaganda del Setsuv, César Arrieta Pérez, recordó que solicitaron un 20 por ciento de incremento salarial; la UV presentó una propuesta con la que no están de acuerdo, por lo que el emplazamiento a huelga es para el 2 de febrero a siete de la mañana.

"Ellos nos dieron una propuesta de un aumento de 3.4 por ciento más prestaciones en el contrato colectivo pero no nos conviene porque nada más hacen referencia a algunos compañeros y no nos beneficia a la mayoría sino a unos cuantos y eso no podemos aceptarlo".

Por ello consideraron que la Universidad Veracruzana (UV) pretende dar un "incremento raquítico" a los trabajadores, por lo que advirtieron estallará la huelga si no se llega a un acuerdo.

"Hay una cláusula en la que están proponiendo que a los compañeros que le dieron base en el 78 les aumenten 20 pesos diarios pero de ellos ya hay como cinco. El aumento propuesto por la UV del salario es alrededor de cuatro pesos, sacando cuentas, pero nadie puede vivir con ese aumento".

En el municipio de Veracruz marcharon sobre la avenida Independencia; en la región son cerca de 600 los agremiados al Setsuv y alrededor de tres mil repartidos en las cinco zonas de la UV.

El comité del Consejo General de Huelga determinará si aceptan el ofrecimiento de la máxima casa de estudios o si concretan el paro de labores.