Pide iglesia católica en Veracruz cuidar la economía en fiestas decembrinas

A dos semanas de que termine el año 2022 el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, llamó a la población a prepararse para un 2023 difícil para la economía de las familias y a cuidar las finanzas familiares para que alcancen.

Dijo que se deberá hacer un manejo inteligente y muy cuidadoso del dinero porque no lo habrá en abundancia, conforme a los pronósticos económicos.

"Creo que debemos tener una actitud más bien de cuidar nuestra economía, de plantearnos cómo vivir, de tal manera que quizás vamos a tener que limitarnos de algunas cosas que antes hacíamos.

"Hacerlo de una forma constructiva y positiva y no estar gastando en cosas que realmente no necesitamos, y dejar a un lado las cosas que no son importantes", aseveró Briseño Arch.

En la Catedral de Veracruz el obispo dejó en claro que la población vivirá momentos en los que requerirá mucha prudencia porque no serán fáciles.

Deberán prepararse mentalmente para salir adelante en la mejor manera posible.

"El año que entra tenemos que vivir un poquito más racionalmente, ver lo que está pasando y también poner lo que esté de nuestra parte para mejorarlo,

"No dejarlo a la suerte como a ver qué pasa, sino realmente hacer cosas concretas que nos ayuden a ser mejores personas, desde nuestro comportamiento con nuestra familia, desde el trabajo, desde nuestras obligaciones, desde el uso de la economía", puntualizó Briseño Arch.

En tanto, las familias siguen abarrotando los centros comerciales, con aguinaldo en mano, para comprar principalmente bebidas alcohólicas y botanas para la Nochebuena y el Año Nuevo.

Foto: Heladio Castro.

/ct