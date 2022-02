La pandemia del coronavirus no detiene a la delincuencia y continúan los asaltos en panaderías , alertó Bichir Nahum Lajud, consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Veracruz .

"Llegan amenazando, enseñando el arma o fingiendo que es el arma y ya no sabe uno qué hacer. En horas hábiles, a plena luz del día, en las tardes, noches, vienen con su mochilita y le dicen a la muchacha 'échale el dinero' y salen yo creo que a su moto.

"Es por falta de los rondines de seguridad, y si los agarran salen porque es delito menor; entonces el delito menor en este país está haciendo delincuentes mayores porque se le está perdiendo el miedo y respeto a todo tipo de ley y autoridad", señaló Nahum Lajud.

Dijo no saber si funcionan las cámaras de seguridad que en algún momento se instalaron en la ciudad y sobre todo, si hay personal a cargo de ellas, pues dijo que una cámara que no se revisa no sirve de nada.

Tampoco es costeable para un panificador contratar guardias de seguridad y menos en esta difícil situación económica, resaltó.

El empresario panificador opinó que los delincuentes han de sentirse intocables y quizá hasta seguros de que nada les pasará.

"Es por falta de miedo a la autoridad, totalmente, está comprobadísimo, y que las leyes perdonan mucho a los delincuentes", dijo Nahum Lajud.

Dijo que muchas personas prefieren no levantar denuncias por el tiempo que se invierte y el nulo resultado.

